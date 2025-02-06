https://ria.ru/20250206/kellog-1997743851.html

Келлог оценил шансы Украины получить ядерное оружие

Келлог оценил шансы Украины получить ядерное оружие - РИА Новости, 06.02.2025

Келлог оценил шансы Украины получить ядерное оружие

Шансы Киева получить ядерное оружие равны нулю, заявил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог в интервью Fox News. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:51:00+03:00

2025-02-06T14:51:00+03:00

2025-02-06T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шансы Киева получить ядерное оружие равны нулю, заявил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог в интервью Fox News."Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми, <...> это не произойдет", — заявил собеседник телеканала.Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления Зеленского выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. В прошлом году газета The New York Times писала, что американские и европейские чиновники якобы предлагали вернуть на Украину ядерное оружие.Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимают реальность.Позднее замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта.

https://ria.ru/20250205/zelenskiy-1997594318.html

https://ria.ru/20250204/ukraina-1997289490.html

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