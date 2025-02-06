Келлог оценил шансы Украины получить ядерное оружие
Келлог заявил, что шансы Украины на получение ядерного оружия равны нулю
© Getty Images / SOPA ImagesJen GolbeckКиев
© Getty Images / SOPA ImagesJen Golbeck
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шансы Киева получить ядерное оружие равны нулю, заявил спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог в интервью Fox News.
"Шансы на то, что они вернут себе ядерное оружие, где-то между мизерными или нулевыми, <...> это не произойдет", — заявил собеседник телеканала.
Во вторник Владимир Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления Зеленского выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий.
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В прошлом году газета The New York Times писала, что американские и европейские чиновники якобы предлагали вернуть на Украину ядерное оружие.
Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимают реальность.
Позднее замглавы МИД Сергей Рябков заявил РИА Новости, что передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта.
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