Глава ТПП РФ рассказал, как защитить малый и средний бизнес от киберугроз
Катырин: нужно повышать уровень компетенций сотрудников МСБ в информбезопасности
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Малый и средний бизнес (МСБ) России, в отличие от крупного, практически не защищен сегодня от все более растущих киберугроз: решить проблему можно не только благодаря обучению сотрудников соответствующим навыкам, но и за счет передачи функций по защите предприятий МСБ профессиональным специалистам, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
"Если крупный бизнес России в большей степени уже реализовал специальные меры по защите своей инфраструктуры от киберугроз, то предприятия МСБ похвастаться этим пока не могут", - сказал он.
Хотя вопросы информационной безопасности для них, по его словам, актуальны сегодня как никогда. "Ведь участники МСБ в настоящее время все активнее включаются в самые разные области экономической деятельности страны", - сказал он.
С точки зрения Катырина, у проблемы есть два пути решения.
"Во-первых, надо быстро обучать соответствующим навыкам собственных сотрудников на предприятиях МСБ. А во-вторых, активно развивать аутсорсинг в сфере информационной безопасности. То есть передавать функции по защите предприятий МСБ профессиональным специалистам в области информационной безопасности, в том числе профильным организациям", - подчеркнул собеседник агентства.
"Очевидно, что необходимо регулярно повышать уровень компетенций сотрудников организаций в сфере информационной безопасности, в том числе владельцев и руководителей. Данная работа может и должна быть системной под эгидой государственных органов (Минцифры, Роскомнадзора), с участием отраслевых экспертов и крупнейших предпринимательских объединений, что позволит разработать общие рекомендации для малого и среднего бизнеса", - заключил глава ТПП РФ.