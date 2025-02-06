https://ria.ru/20250206/kater-1997731132.html

Российские военные уничтожили катер ВСУ, набитый взрывчаткой

Российские военные уничтожили катер ВСУ, набитый взрывчаткой - РИА Новости, 06.02.2025

Российские военные уничтожили катер ВСУ, набитый взрывчаткой

Военнослужащие группировки российских войск "Днепр" с помощью ударных беспилотников уничтожили дистанционно управляемый катер ВСУ, набитый взрывчаткой, в районе РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:08:00+03:00

2025-02-06T14:08:00+03:00

2025-02-06T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Днепр" с помощью ударных беспилотников уничтожили дистанционно управляемый катер ВСУ, набитый взрывчаткой, в районе Днепровского лимана, видео показало Минобороны РФ. "В районе Днепровского лимана российские разведчики группировки войск "Днепр" зафиксировали движение катера ВСУ, оборудованного под дистанционное управление и набитого взрывчаткой. Применив ударные БПЛА, наши военнослужащие первым дроном обездвижили дистанционно управляемую моторную лодку, а вторым попаданием уничтожили ее", - говорится в сообщении министерства. На кадры попал момент прямого попадания беспилотника по катеру, сопровождавшегося сильным взрывом. В сводке за четверг Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение катера ВСУ на Днепре Впечатляющие кадры того, как беспилотники уничтожают на Днепре начиненный взрывчаткой катер ВСУ, показали в Минобороны России. 2025-02-06T14:08 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность