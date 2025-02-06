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Российские военные уничтожили катер ВСУ, набитый взрывчаткой
Российские военные уничтожили катер ВСУ, набитый взрывчаткой - РИА Новости, 06.02.2025
Российские военные уничтожили катер ВСУ, набитый взрывчаткой
Военнослужащие группировки российских войск "Днепр" с помощью ударных беспилотников уничтожили дистанционно управляемый катер ВСУ, набитый взрывчаткой, в районе РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:08:00+03:00
2025-02-06T14:08:00+03:00
2025-02-06T14:09:00+03:00
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вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки российских войск "Днепр" с помощью ударных беспилотников уничтожили дистанционно управляемый катер ВСУ, набитый взрывчаткой, в районе Днепровского лимана, видео показало Минобороны РФ. "В районе Днепровского лимана российские разведчики группировки войск "Днепр" зафиксировали движение катера ВСУ, оборудованного под дистанционное управление и набитого взрывчаткой. Применив ударные БПЛА, наши военнослужащие первым дроном обездвижили дистанционно управляемую моторную лодку, а вторым попаданием уничтожили ее", - говорится в сообщении министерства. На кадры попал момент прямого попадания беспилотника по катеру, сопровождавшегося сильным взрывом. В сводке за четверг Минобороны сообщало, что ВСУ за сутки потеряли до 45 военнослужащих, два автомобиля и безэкипажный катер.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Уничтожение катера ВСУ на Днепре
Впечатляющие кадры того, как беспилотники уничтожают на Днепре начиненный взрывчаткой катер ВСУ, показали в Минобороны России.
2025-02-06T14:08
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PT0M14S
РИА Новости
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные уничтожили катер ВСУ, набитый взрывчаткой
МО показало видео уничтожения бойцами "Днепра" катера ВСУ, набитого взрывчаткой