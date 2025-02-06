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Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США - РИА Новости, 06.02.2025
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08:32 06.02.2025 (обновлено: 09:19 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/kanal-1997649838.html
Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США
Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США - РИА Новости, 06.02.2025
Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США
Управление Панамского канала опровергло в соцсети X утверждение Вашингтона об отмене сборов для американских судов. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:32:00+03:00
2025-02-06T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Управление Панамского канала опровергло в соцсети X утверждение Вашингтона об отмене сборов для американских судов."Ввиду распространенного Госдепом США заявления, руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок", — говорится в релизе.Управление Панамского канала подчеркнуло, что готово обсуждать с американскими чиновниками вопрос транзита военных кораблей из Штатов.Президент США Дональд Трамп сообщал о планах вернуть контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь оказался под влиянием Китая.Политик обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военные корабли, сказав, что Вашингтон сталкивается с завышенными тарифами за использование канала.Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
https://ria.ru/20250205/lavrov-1997476975.html
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сша, панама, панамский канал, в мире, государственный департамент сша, дональд трамп
США, Панама, Панамский канал, В мире, Государственный департамент США, Дональд Трамп
Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США

Управление Панамского канала опровергло отмену платы за проход для судов из США

© AP Photo / Dario Lopez-MillsГрузовое судно проходит через Панамский канал
Грузовое судно проходит через Панамский канал - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Грузовое судно проходит через Панамский канал. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Управление Панамского канала опровергло в соцсети X утверждение Вашингтона об отмене сборов для американских судов.
"Ввиду распространенного Госдепом США заявления, руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок", — говорится в релизе.
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Незадолго до этого Госдепартамент объявил, что Панама отменила сборы за проход по Панамскому каналу судов, принадлежащих правительству США. Ведомство уточнило, что это сэкономит Вашингтону миллионы долларов ежегодно.

Управление Панамского канала подчеркнуло, что готово обсуждать с американскими чиновниками вопрос транзита военных кораблей из Штатов.
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Панамский канал — один из важнейших транспортных водных путей международного значения, он связывает Атлантический и Тихий океаны. Канал проложен американцами в начале XX века, но стал нейтральным в 1977 году, после подписания договоров между президентом США Джимми Картером и тогдашним де-факто лидером страны Омаром Торрихосом, согласно которым Панама получила контроль над этим трансокеанским маршрутом. Он гарантирует безопасный и открытый транзит кораблей всех наций как в мирное, так и в военное время.

Президент США Дональд Трамп сообщал о планах вернуть контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь оказался под влиянием Китая.
Политик обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военные корабли, сказав, что Вашингтон сталкивается с завышенными тарифами за использование канала.
Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
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СШАПанамаПанамский каналВ миреГосударственный департамент СШАДональд Трамп
 
 
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