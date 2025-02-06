https://ria.ru/20250206/kanal-1997649838.html

Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США

Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США - РИА Новости, 06.02.2025

Управление Панамского канала не отменяло сборы для судов из США

Управление Панамского канала опровергло в соцсети X утверждение Вашингтона об отмене сборов для американских судов. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:32:00+03:00

2025-02-06T08:32:00+03:00

2025-02-06T09:19:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Управление Панамского канала опровергло в соцсети X утверждение Вашингтона об отмене сборов для американских судов."Ввиду распространенного Госдепом США заявления, руководство Панамского канала, наделенное полномочиями устанавливать транзитные пошлины и другие сборы для транзита через канал, извещает, что не вносило в них никаких корректировок", — говорится в релизе.Управление Панамского канала подчеркнуло, что готово обсуждать с американскими чиновниками вопрос транзита военных кораблей из Штатов.Президент США Дональд Трамп сообщал о планах вернуть контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь оказался под влиянием Китая.Политик обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военные корабли, сказав, что Вашингтон сталкивается с завышенными тарифами за использование канала.Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.

https://ria.ru/20250205/lavrov-1997476975.html

https://ria.ru/20250122/kanal-1994958052.html

https://ria.ru/20250203/panama-1996937390.html

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