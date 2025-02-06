https://ria.ru/20250206/kakhovki-1997822420.html

После минометного обстрела ВСУ Каховки загорелся дом

После минометного обстрела ВСУ Каховки загорелся дом - РИА Новости, 06.02.2025

После минометного обстрела ВСУ Каховки загорелся дом

Город Каховка Херсонской области попал под минометный обстрел ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:04:00+03:00

2025-02-06T19:04:00+03:00

2025-02-06T19:04:00+03:00

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Город Каховка Херсонской области попал под минометный обстрел ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. "Минометный обстрел. Зафиксировано возгорание дома. МЧС локализовали возгорание", - написал Филипчук. По его словам, о пострадавших пока нет данных. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsi-1997640057.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины