https://ria.ru/20250206/kakhovki-1997822420.html
После минометного обстрела ВСУ Каховки загорелся дом
После минометного обстрела ВСУ Каховки загорелся дом - РИА Новости, 06.02.2025
После минометного обстрела ВСУ Каховки загорелся дом
Город Каховка Херсонской области попал под минометный обстрел ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:04:00+03:00
2025-02-06T19:04:00+03:00
2025-02-06T19:04:00+03:00
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997822070_0:263:960:803_1920x0_80_0_0_7fc319dfc7b7afb00b7ea339f6e0c68c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Город Каховка Херсонской области попал под минометный обстрел ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале. Каховка находится на левом берегу Днепра в прифронтовой зоне. "Минометный обстрел. Зафиксировано возгорание дома. МЧС локализовали возгорание", - написал Филипчук. По его словам, о пострадавших пока нет данных. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsi-1997640057.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997822070_0:173:960:893_1920x0_80_0_0_917a74bf6cf36fb28fd00143b51a20af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
После минометного обстрела ВСУ Каховки загорелся дом
После минометного обстрела ВСУ Каховки ВСУ загорелся дом, огонь локализовали