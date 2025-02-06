https://ria.ru/20250206/kadry-1997807635.html
Кадровые центры Оренбуржья оказали 924 консультации на открытие бизнеса
Кадровые центры Оренбуржья оказали 924 консультации на открытие бизнеса - РИА Новости, 06.02.2025
Кадровые центры Оренбуржья оказали 924 консультации на открытие бизнеса
Кадровые центры "Работа России" Оренбургской области проконсультировали 924 клиента на открытие своего дела в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кадровые центры "Работа России" Оренбургской области проконсультировали 924 клиента на открытие своего дела в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Так, 300 человек стали самозанятыми или открыли ИП, 68 будущих предпринимателей получили финансовую поддержку. В результате в прошлом году в областном центре появились новые кабинеты по оказанию парикмахерских услуг, оздоровительному массажу, а также кондитерская, юридическое агентство и магазин одежды. С начала этого года в оренбургские кадровые центры за консультацией по вопросу открытия своего дела обратились 24 человека. Карьерные консультанты проводят тестирование на выявление предпринимательских компетенций, обучают основам организации бизнеса, информируют о приоритетных направлениях деятельности, помогают с подготовкой и защитой бизнес-плана, обеспечивают консультацию успешных бизнесменов региона для начинающих предпринимателей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , оренбургская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Оренбургская область
Кадровые центры Оренбуржья оказали 924 консультации на открытие бизнеса
Кадровые центры Оренбуржья оказали 924 консультации на открытие своего дела
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кадровые центры "Работа России" Оренбургской области проконсультировали 924 клиента на открытие своего дела в прошлом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Так, 300 человек стали самозанятыми или открыли ИП, 68 будущих предпринимателей получили финансовую поддержку.
В результате в прошлом году в областном центре появились новые кабинеты по оказанию парикмахерских услуг, оздоровительному массажу, а также кондитерская, юридическое агентство и магазин одежды. С начала этого года в оренбургские кадровые центры за консультацией по вопросу открытия своего дела обратились 24 человека.
Карьерные консультанты проводят тестирование на выявление предпринимательских компетенций, обучают основам организации бизнеса, информируют о приоритетных направлениях деятельности, помогают с подготовкой и защитой бизнес-плана, обеспечивают консультацию успешных бизнесменов региона для начинающих предпринимателей.