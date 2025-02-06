https://ria.ru/20250206/kadry-1997803807.html
Путин призвал скорректировать прогноз потребности в кадрах
Путин призвал скорректировать прогноз потребности в кадрах - РИА Новости, 06.02.2025
Путин призвал скорректировать прогноз потребности в кадрах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:57:00+03:00
2025-02-06T17:57:00+03:00
2025-02-06T18:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения задач технологического лидерства. "Правительством вместе с регионами и работодателями составлен пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, сделано это в разрезе конкретных территорий, отраслей и профессий. Работа проведена большая, но это только начало. Сейчас нужно конкретно определить дополнительную потребность кадров для решения технологического лидерства, для реализации соответствующих нацпроектов, расширить, дополнить прогноз, а затем с его использованием определить параметры государственного заказа для колледжей и вузов", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. По словам президента, такая работа будет проводиться на ежегодной основе.
https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал скорректировать прогноз потребности в кадрах
Путин призвал связать прогноз по кадрам с задачами технологического лидерства
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения задач технологического лидерства.
"Правительством вместе с регионами и работодателями составлен пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, сделано это в разрезе конкретных территорий, отраслей и профессий. Работа проведена большая, но это только начало. Сейчас нужно конкретно определить дополнительную потребность кадров для решения технологического лидерства, для реализации соответствующих нацпроектов, расширить, дополнить прогноз, а затем с его использованием определить параметры государственного заказа для колледжей и вузов", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
По словам президента, такая работа будет проводиться на ежегодной основе.