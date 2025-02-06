https://ria.ru/20250206/kadry-1997803807.html

Путин призвал скорректировать прогноз потребности в кадрах

Путин призвал скорректировать прогноз потребности в кадрах - РИА Новости, 06.02.2025

Путин призвал скорректировать прогноз потребности в кадрах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:57:00+03:00

2025-02-06T17:57:00+03:00

2025-02-06T18:00:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения задач технологического лидерства. "Правительством вместе с регионами и работодателями составлен пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, сделано это в разрезе конкретных территорий, отраслей и профессий. Работа проведена большая, но это только начало. Сейчас нужно конкретно определить дополнительную потребность кадров для решения технологического лидерства, для реализации соответствующих нацпроектов, расширить, дополнить прогноз, а затем с его использованием определить параметры государственного заказа для колледжей и вузов", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. По словам президента, такая работа будет проводиться на ежегодной основе.

https://ria.ru/20240208/nauka-1925633830.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин