https://ria.ru/20250206/japonija-1997644418.html
В Японии из-за снегопадов погиб человек
В Японии из-за снегопадов погиб человек - РИА Новости, 06.02.2025
В Японии из-за снегопадов погиб человек
Из-за продолжающихся снегопадов в Японии один человек погиб, 9 получили ранения, отменены 134 авиарейса, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T07:00:00+03:00
2025-02-06T07:00:00+03:00
2025-02-06T07:00:00+03:00
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есимаса хаяси
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ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Из-за продолжающихся снегопадов в Японии один человек погиб, 9 получили ранения, отменены 134 авиарейса, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "В результате продолжающихся с 4 февраля снегопадов 1 человек погиб, 4 человека получили ранения тяжелой степени, легкой степени - 5 человек… Частично повреждены 7 зданий, в 790 домохозяйствах нарушено электроснабжение, остановлено движение на 38 участках восьми скоростных автодорог, вчера было отменено 134 авиарейса", - сказал Хаяси. В понедельник и вторник основной удар стихии пришелся на северный остров Хоккайдо, затем снежная погода захватила и побережье Японского моря. Синоптики предупреждают об опасности быстрого подъема высоты снежного покрова из-за интенсивных снегопадов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, хоккайдо, японское море, есимаса хаяси
В мире, Япония, Хоккайдо, Японское море, Есимаса Хаяси
В Японии из-за снегопадов погиб человек
В Японии из-за снегопадов погиб человек, девять получили ранения