https://ria.ru/20250206/japonija-1997644418.html

В Японии из-за снегопадов погиб человек

В Японии из-за снегопадов погиб человек - РИА Новости, 06.02.2025

В Японии из-за снегопадов погиб человек

Из-за продолжающихся снегопадов в Японии один человек погиб, 9 получили ранения, отменены 134 авиарейса, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T07:00:00+03:00

2025-02-06T07:00:00+03:00

2025-02-06T07:00:00+03:00

в мире

япония

хоккайдо

японское море

есимаса хаяси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156201/02/1562010236_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_76f12a1a264005c7d0267eaa71c91d2f.jpg

ТОКИО, 6 фев - РИА Новости. Из-за продолжающихся снегопадов в Японии один человек погиб, 9 получили ранения, отменены 134 авиарейса, об этом на пресс-конференции в четверг сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "В результате продолжающихся с 4 февраля снегопадов 1 человек погиб, 4 человека получили ранения тяжелой степени, легкой степени - 5 человек… Частично повреждены 7 зданий, в 790 домохозяйствах нарушено электроснабжение, остановлено движение на 38 участках восьми скоростных автодорог, вчера было отменено 134 авиарейса", - сказал Хаяси. В понедельник и вторник основной удар стихии пришелся на северный остров Хоккайдо, затем снежная погода захватила и побережье Японского моря. Синоптики предупреждают об опасности быстрого подъема высоты снежного покрова из-за интенсивных снегопадов.

https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html

япония

хоккайдо

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, хоккайдо, японское море, есимаса хаяси