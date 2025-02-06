https://ria.ru/20250206/japonija-1997642150.html

Япония стремится к заключению мирного договора с Россией, заявили в кабмине

Япония стремится к заключению мирного договора с Россией, заявили в кабмине - РИА Новости, 06.02.2025

Япония стремится к заключению мирного договора с Россией, заявили в кабмине

Япония по-прежнему придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключения мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:56:00+03:00

2025-02-06T05:56:00+03:00

2025-02-06T05:56:00+03:00

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ТОКИО, 6 фев – РИА Новости. Япония по-прежнему придерживается позиции о решении территориальной проблемы и заключения мирного договора с Россией, несмотря на сложные отношения между странами, об этом накануне "Дня северных территорий", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Премьер-министр Исиба посредством видеообращения четко обозначит, что... отношения Японии и России находятся в сложном положении, но правительство придерживается курса решить проблему северных территорий и заключить мирный договор", - сказал Хаяси. В пятницу в Токио пройдет ежегодный съезд за возвращение "северных территорий". Традиционно в нем принимает участие премьер-министр страны, однако завтра в связи с визитом в США премьер-министр Сигэру Исиба выступит с видеообращением, а вместо министра иностранных дел, который также уедет в США, будет присутствовать его заместитель, а также министр "по делам Окинавы и северных территорий". Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20250121/mid-1994871572.html

https://ria.ru/20250126/yaponiya-1995475613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, россия, сша, есимаса хаяси, сигэру исиба