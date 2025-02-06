https://ria.ru/20250206/istrebitel-1997634869.html

На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э

На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э - РИА Новости, 06.02.2025

На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э

Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную пилотажную программу истребителя Су-57Э на выставке Aero India, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:18:00+03:00

2025-02-06T03:18:00+03:00

2025-02-06T03:18:00+03:00

безопасность

россия

китай

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

рособоронэкспорт

су-57э

су-57

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную пилотажную программу истребителя Су-57Э на выставке Aero India, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Новейший самолет пятого поколения Су-57Э впервые будет демонстрироваться на международном авиасалоне Aero India 2025. Истребитель примет участие в демонстрационных полетах. Обновленную летную программу представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан", - говорится в сообщении. Отмечается, что истребитель Су-57Э разработки и производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на выставке представит "Рособоронэкспорт". Обе компании входят в госкорпорацию "Ростех". Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China в Китае. Огромный интерес участников выставки вызвали фигуры высшего пилотажа в исполнении Богдана, и в тот раз управлявшего самолетом. Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India проводится с 1996 года на территории военно-воздушной базы ВВС "Елаханка". В 2025 году уже 15-я по счету выставка пройдет с 10 по 14 февраля.

https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html

https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, китай, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), рособоронэкспорт, су-57э, су-57