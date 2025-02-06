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На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э - РИА Новости, 06.02.2025
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03:18 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/istrebitel-1997634869.html
На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э
На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э - РИА Новости, 06.02.2025
На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э
Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную пилотажную программу истребителя Су-57Э на выставке Aero India, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:18:00+03:00
2025-02-06T03:18:00+03:00
безопасность
россия
китай
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
рособоронэкспорт
су-57э
су-57
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную пилотажную программу истребителя Су-57Э на выставке Aero India, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Новейший самолет пятого поколения Су-57Э впервые будет демонстрироваться на международном авиасалоне Aero India 2025. Истребитель примет участие в демонстрационных полетах. Обновленную летную программу представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан", - говорится в сообщении. Отмечается, что истребитель Су-57Э разработки и производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на выставке представит "Рособоронэкспорт". Обе компании входят в госкорпорацию "Ростех". Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China в Китае. Огромный интерес участников выставки вызвали фигуры высшего пилотажа в исполнении Богдана, и в тот раз управлявшего самолетом. Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India проводится с 1996 года на территории военно-воздушной базы ВВС "Елаханка". В 2025 году уже 15-я по счету выставка пройдет с 10 по 14 февраля.
https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html
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безопасность, россия, китай, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), рособоронэкспорт, су-57э, су-57
Безопасность, Россия, Китай, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Рособоронэкспорт, Су-57Э, Су-57
На Aero India представят обновленную пилотажную программу Су-57Э

Заслуженный летчик-испытатель Богдан представит обновленный Су-57Э на Aero India

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкПоказательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э
Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Нина Падалко
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Показательное выступление многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан представит обновленную пилотажную программу истребителя Су-57Э на выставке Aero India, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Новейший самолет пятого поколения Су-57Э впервые будет демонстрироваться на международном авиасалоне Aero India 2025. Истребитель примет участие в демонстрационных полетах. Обновленную летную программу представит заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что истребитель Су-57Э разработки и производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на выставке представит "Рособоронэкспорт". Обе компании входят в госкорпорацию "Ростех".
Мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 состоялась в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China в Китае. Огромный интерес участников выставки вызвали фигуры высшего пилотажа в исполнении Богдана, и в тот раз управлявшего самолетом.
Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India проводится с 1996 года на территории военно-воздушной базы ВВС "Елаханка". В 2025 году уже 15-я по счету выставка пройдет с 10 по 14 февраля.
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