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"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт - РИА Новости, 06.02.2025
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03:04 06.02.2025 (обновлено: 03:05 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/istrebitel-1997633970.html
"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт
"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт - РИА Новости, 06.02.2025
"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт
"Ростех" продвигает новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 на экспорт и расширяет производственные мощности, чтобы обеспечить растущий спрос на... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:04:00+03:00
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безопасность
технологии
россия
бангалор
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
воздушно-космические силы россии
су-57
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Ростех" продвигает новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 на экспорт и расширяет производственные мощности, чтобы обеспечить растущий спрос на этот самолет, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Су-57 - передовая машина пятого поколения, которая востребована как ВКС России, так и нашими зарубежными партнерами. Мы ожидаем большой интерес к истребителю на авиасалоне в Бангалоре. Наряду с совершенствованием самолета и его продвижением на новые рынки специалисты ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации - ред.) работают над расширением производственных мощностей, чтобы обеспечить растущий спрос на этот истребитель", – говорится в сообщении. В госкорпорации назвали Су-57 единственным в мире истребителем пятого поколения, который доказал эффективность противодействия западным комплексам ПВО в реальных боевых условиях. Самолет, отличающийся малой заметностью для локаторов противника, способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения. Истребитель будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии "Елаханка". На стенде Объединенной авиастроительной корпорации в рамках организованной "Рособоронэкспортом" единой российской экспозиции посетители Aero India смогут "полетать" на интерактивном тренажере Су-57Э с использованием элементов виртуальной реальности.
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безопасность, технологии, россия, бангалор, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-57, су-57э
Безопасность, Технологии, Россия, Бангалор, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Воздушно-космические силы России, Су-57, Су-57Э
"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт

Ростех продвигает новейший российский истребитель Су-57 на экспорт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Ростех" продвигает новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 на экспорт и расширяет производственные мощности, чтобы обеспечить растущий спрос на этот самолет, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Су-57 - передовая машина пятого поколения, которая востребована как ВКС России, так и нашими зарубежными партнерами. Мы ожидаем большой интерес к истребителю на авиасалоне в Бангалоре. Наряду с совершенствованием самолета и его продвижением на новые рынки специалисты ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации - ред.) работают над расширением производственных мощностей, чтобы обеспечить растущий спрос на этот истребитель", – говорится в сообщении.
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В госкорпорации назвали Су-57 единственным в мире истребителем пятого поколения, который доказал эффективность противодействия западным комплексам ПВО в реальных боевых условиях. Самолет, отличающийся малой заметностью для локаторов противника, способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения.
Истребитель будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии "Елаханка".
На стенде Объединенной авиастроительной корпорации в рамках организованной "Рособоронэкспортом" единой российской экспозиции посетители Aero India смогут "полетать" на интерактивном тренажере Су-57Э с использованием элементов виртуальной реальности.
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