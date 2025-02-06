https://ria.ru/20250206/istrebitel-1997633970.html

"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт

"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт - РИА Новости, 06.02.2025

"Ростех" продвигает истребитель Су-57 на экспорт

"Ростех" продвигает новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 на экспорт и расширяет производственные мощности, чтобы обеспечить растущий спрос на... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:04:00+03:00

2025-02-06T03:04:00+03:00

2025-02-06T03:05:00+03:00

безопасность

технологии

россия

бангалор

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

воздушно-космические силы россии

су-57

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. "Ростех" продвигает новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 на экспорт и расширяет производственные мощности, чтобы обеспечить растущий спрос на этот самолет, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Су-57 - передовая машина пятого поколения, которая востребована как ВКС России, так и нашими зарубежными партнерами. Мы ожидаем большой интерес к истребителю на авиасалоне в Бангалоре. Наряду с совершенствованием самолета и его продвижением на новые рынки специалисты ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации - ред.) работают над расширением производственных мощностей, чтобы обеспечить растущий спрос на этот истребитель", – говорится в сообщении. В госкорпорации назвали Су-57 единственным в мире истребителем пятого поколения, который доказал эффективность противодействия западным комплексам ПВО в реальных боевых условиях. Самолет, отличающийся малой заметностью для локаторов противника, способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения. Истребитель будет представлен на международной авиационно-космической выставке и авиасалоне Aero India, который в 2025 году пройдет с 10 по 14 февраля на военно-воздушной базе ВВС Индии "Елаханка". На стенде Объединенной авиастроительной корпорации в рамках организованной "Рособоронэкспортом" единой российской экспозиции посетители Aero India смогут "полетать" на интерактивном тренажере Су-57Э с использованием элементов виртуальной реальности.

https://ria.ru/20250206/istrebiteli-1997633660.html

https://ria.ru/20240912/istrebiteli-1972211298.html

россия

бангалор

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, бангалор, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, воздушно-космические силы россии, су-57, су-57э