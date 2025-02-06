https://ria.ru/20250206/iran-1997773605.html

МИД России высказался об указе Трампа о давлении на Иран

МИД России высказался об указе Трампа о давлении на Иран - РИА Новости, 06.02.2025

МИД России высказался об указе Трампа о давлении на Иран

Москва будет укреплять сотрудничество с Тегераном, санкции этому не помеха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя указ президента РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:22:00+03:00

2025-02-06T16:22:00+03:00

2025-02-06T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Москва будет укреплять сотрудничество с Тегераном, санкции этому не помеха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя указ президента США Дональда Трампа о давлении на Иран."Именно в таком ключе собираемся продолжать работать с иранскими друзьями и последовательно укреплять взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях в интересах народов наших стран. Внешнее давление и санкции этому не помеха. Мало того, они иногда даже что-то стимулируют в двусторонних контактах, что, может быть, вызревало долго, а санкции как катализатор повлияли на ускорении процессов", - сказала она в ходе брифинга.Трамп во вторник подписал указ о применении максимального давления против Ирана, однако он надеется, что США не придется им часто пользоваться. В то же время он отметил, что Тегеран "слишком близок" к созданию ядерного оружия, не исключил контактов с руководством страны.Позже президент США заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать, призвал начать работу немедленно.В МИД Ирана назвали ложными заявления Вашингтона о стремлении Тегерана создать ядерное оружие, а агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника передавало, что власти Ирана готовы дать Вашингтону "шанс" для урегулирования разногласий между странами.

https://ria.ru/20250128/iran-1995982555.html

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