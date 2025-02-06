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Против уехавшей на Украину Максаковой* завели уголовное дело
Против уехавшей на Украину Максаковой* завели уголовное дело - РИА Новости, 06.02.2025
Против уехавшей на Украину Максаковой* завели уголовное дело
Против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* завели уголовное дело о нарушении закона об иноагентах, рассказали РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:14:00+03:00
2025-02-06T06:14:00+03:00
2025-02-06T08:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Против уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* завели уголовное дело о нарушении закона об иноагентах, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."В отношении Марии Максаковой-Игенбергс* возбуждено уголовное дело", — сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что певица не маркировала материалы на своем YouTube-канале.Ранее против нее также возбудили уголовное дело за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, и заочно арестовали. Причиной стал ее ролик с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ.Минюст внес певицу в реестр иностранных агентов еще в мае позапрошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html
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украина, мария максакова, россия, происшествия
Украина, Мария Максакова, Россия, Происшествия
Против уехавшей на Украину Максаковой* завели уголовное дело
Против уехавшей на Украину певицы-иноагента Максаковой завели уголовное дело