В Хабаровске мигрантов с российским гражданством доставили в военкоматы
В Хабаровске мигрантов с российским гражданством поставили на воинский учет
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 6 фев - РИА Новости. Мигрантов с российским гражданством в Хабаровске доставили в военкоматы, часть из них поставили на воинский учет, сообщает управление МВД России по Хабаровскому краю.
"Двенадцать граждан, ранее получивших российское гражданство, были доставлены в военные комиссариаты, часть из них получила повестки о явке для постановки на воинский учет", - сообщает полиция региона.
Мигрантов выявили в ходе рейда по общежитиям и точках общепита. Иностранцы были проверены по учётам полиции на предмет наличия административных правонарушений, неоплаченных штрафов и причастности к преступлениям. У семи из них были выявлены миграционные нарушения.
"В отношении шести нелегалов сотрудники отдела по вопросам миграции составили административные протоколы по части 1.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ...). Судом им назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, а также им предстоит пройти процедуру административного выдворения с территории РФ", - добавляется в сообщении.
Кроме этого, полицейские установили, что в 2023 году один житель Средней Азии не покинул территорию России в установленный срок. Поэтому сейчас, в соответствии с законодательством, он подлежит депортации.
В настоящее время мигранты помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровску.
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19 октября 2024, 11:27