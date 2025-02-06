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В Гуантанамо прибыла первая группа особо опасных нелегалов - РИА Новости, 06.02.2025
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02:23 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/guantanamo-1997631888.html
В Гуантанамо прибыла первая группа особо опасных нелегалов
В Гуантанамо прибыла первая группа особо опасных нелегалов - РИА Новости, 06.02.2025
В Гуантанамо прибыла первая группа особо опасных нелегалов
В центр содержания на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов, сообщило министерство РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T02:23:00+03:00
2025-02-06T02:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. В центр содержания на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов, сообщило министерство обороны США. "Министерство обороны сообщает, что 10 особо опасных нелегалов прибыли вчера в центр содержания в Гуантанамо… В настоящее время эти 10 человек, представляющих повышенную опасность, содержатся в свободных помещениях центра. Иммиграционные и таможенные органы США предпринимают все необходимые меры для обеспечения их безопасного содержания под стражей до тех пор, пока не будет найден способ вернуть их в страну происхождения или в другое подходящее место", - говорится в заявлении. Пентагон подчеркивает, что это является временной мерой, министерство обороны США будет продолжать поддерживать министерство внутренней безопасности и другие федеральные ведомства в их усилиях по содействию скорейшей высылке иностранных граждан. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, служит центром содержания для подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября. В Гуантанамо также существует отдельный центр содержания для мигрантов всех возрастов, которых ловят при попытке попасть в США. В сентябре 2024 года газета New York Times опубликовала информацию со ссылкой на внутренние правительственные документы, согласно которым мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4000 долларов.
https://ria.ru/20250205/guantanamo-1997420868.html
https://ria.ru/20250130/kuba-1996228385.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, куба, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), США, Куба, Министерство обороны США
В Гуантанамо прибыла первая группа особо опасных нелегалов

В Гуантанамо прибыли десять особо опасных нелегальных мигрантов

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. В центр содержания на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе прибыла первая группа из 10 особо опасных нелегальных мигрантов, сообщило министерство обороны США.
"Министерство обороны сообщает, что 10 особо опасных нелегалов прибыли вчера в центр содержания в Гуантанамо… В настоящее время эти 10 человек, представляющих повышенную опасность, содержатся в свободных помещениях центра. Иммиграционные и таможенные органы США предпринимают все необходимые меры для обеспечения их безопасного содержания под стражей до тех пор, пока не будет найден способ вернуть их в страну происхождения или в другое подходящее место", - говорится в заявлении.
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Пентагон подчеркивает, что это является временной мерой, министерство обороны США будет продолжать поддерживать министерство внутренней безопасности и другие федеральные ведомства в их усилиях по содействию скорейшей высылке иностранных граждан.
Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, служит центром содержания для подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября. В Гуантанамо также существует отдельный центр содержания для мигрантов всех возрастов, которых ловят при попытке попасть в США. В сентябре 2024 года газета New York Times опубликовала информацию со ссылкой на внутренние правительственные документы, согласно которым мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4000 долларов.
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