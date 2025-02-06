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В Госдуме призвали установить "заслон" от дипфейков - РИА Новости, 06.02.2025
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16:07 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/gosduma-1997768600.html
В Госдуме призвали установить "заслон" от дипфейков
В Госдуме призвали установить "заслон" от дипфейков - РИА Новости, 06.02.2025
В Госдуме призвали установить "заслон" от дипфейков
Дипфейки в скором времени будут вовсю использоваться для обмана людей, поэтому в России нужно установить "заслон" от этой проблемы на законодательном уровне,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:07:00+03:00
2025-02-06T16:07:00+03:00
общество
технологии
россия
сергей боярский
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Дипфейки в скором времени будут вовсю использоваться для обмана людей, поэтому в России нужно установить "заслон" от этой проблемы на законодательном уровне, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. Дипфейк - метод машинного синтезирования аудиовизуального цифрового контента с целью создания видоизмененного и реалистичного контента. "Убеждён, дипфейки в скором времени будут вовсю использоваться для обмана людей. Нам нужно в срочном, приоритетном порядке думать о том, чтобы поставить заслон этой надвигающейся беде, в том числе законодательно", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме призвал отразить в законодательстве влияние искусственного интеллекта на культуру и возможность создания дипфейков с его помощью. Он также призвал с особой осторожностью использовать искусственный интеллект в правовом поле и защищать медиаполе от созданных с помощью ИИ фейков, назвав опасностью возможную неотличимость правды от лжи.
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общество, технологии, россия, сергей боярский, госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Сергей Боярский, Госдума РФ
В Госдуме призвали установить "заслон" от дипфейков

Боярский: в России нужно установить заслон от распространения дипфейков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Дипфейки в скором времени будут вовсю использоваться для обмана людей, поэтому в России нужно установить "заслон" от этой проблемы на законодательном уровне, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский.
Дипфейк - метод машинного синтезирования аудиовизуального цифрового контента с целью создания видоизмененного и реалистичного контента.
"Убеждён, дипфейки в скором времени будут вовсю использоваться для обмана людей. Нам нужно в срочном, приоритетном порядке думать о том, чтобы поставить заслон этой надвигающейся беде, в том числе законодательно", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме призвал отразить в законодательстве влияние искусственного интеллекта на культуру и возможность создания дипфейков с его помощью. Он также призвал с особой осторожностью использовать искусственный интеллект в правовом поле и защищать медиаполе от созданных с помощью ИИ фейков, назвав опасностью возможную неотличимость правды от лжи.
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ОбществоТехнологииРоссияСергей БоярскийГосдума РФ
 
 
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