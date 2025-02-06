https://ria.ru/20250206/gosduma-1997768600.html

В Госдуме призвали установить "заслон" от дипфейков

В Госдуме призвали установить "заслон" от дипфейков - РИА Новости, 06.02.2025

В Госдуме призвали установить "заслон" от дипфейков

Дипфейки в скором времени будут вовсю использоваться для обмана людей, поэтому в России нужно установить "заслон" от этой проблемы на законодательном уровне,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:07:00+03:00

2025-02-06T16:07:00+03:00

2025-02-06T16:07:00+03:00

общество

технологии

россия

сергей боярский

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Дипфейки в скором времени будут вовсю использоваться для обмана людей, поэтому в России нужно установить "заслон" от этой проблемы на законодательном уровне, считает глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский. Дипфейк - метод машинного синтезирования аудиовизуального цифрового контента с целью создания видоизмененного и реалистичного контента. "Убеждён, дипфейки в скором времени будут вовсю использоваться для обмана людей. Нам нужно в срочном, приоритетном порядке думать о том, чтобы поставить заслон этой надвигающейся беде, в том числе законодательно", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Госдуме призвал отразить в законодательстве влияние искусственного интеллекта на культуру и возможность создания дипфейков с его помощью. Он также призвал с особой осторожностью использовать искусственный интеллект в правовом поле и защищать медиаполе от созданных с помощью ИИ фейков, назвав опасностью возможную неотличимость правды от лжи.

https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, сергей боярский, госдума рф