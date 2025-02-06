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Депутат ГД рассказал о заседании комитетов с Лавровым - РИА Новости, 06.02.2025
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15:58 06.02.2025 (обновлено: 15:59 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/gosduma-1997767398.html
Депутат ГД рассказал о заседании комитетов с Лавровым
Депутат ГД рассказал о заседании комитетов с Лавровым - РИА Новости, 06.02.2025
Депутат ГД рассказал о заседании комитетов с Лавровым
На заседании комитетов Госдумы с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым состоялся откровенный разговор на самые непростые темы, сообщил журналистам глава РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:58:00+03:00
2025-02-06T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На заседании комитетов Госдумы с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым состоялся откровенный разговор на самые непростые темы, сообщил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. В четверг в Госдуме в рамках подготовки к проведению "Правительственного часа" с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошло совместное заседание комитетов по международным делам, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитета по контролю и руководителей фракций в ГД. "Как никогда откровенный разговор на самые, казалось бы, непростые темы", - сказал он журналистам. Слуцкий добавил, что вопрос дальнейшей поддержки "русского мира" находится в первоочередном фокусе внимания Госдумы, и депутаты удовлетворены совместной работой с внешнеполитическим ведомством по этому направлению. Он также напомнил, что через несколько месяцев в Москве пройдет третий форум по развитию парламентаризма, на котором ожидается большое количество делегаций на высоком уровне.
https://ria.ru/20250205/lavrov-1997614637.html
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россия, москва, сергей лавров, леонид слуцкий (политик), госдума рф, снг, политика
Россия, Москва, Сергей Лавров, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, СНГ, Политика
Депутат ГД рассказал о заседании комитетов с Лавровым

Слуцкий: на заседании комитетов ГД с Лавровым был разговор на непростые темы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На заседании комитетов Госдумы с министром иностранным дел РФ Сергеем Лавровым состоялся откровенный разговор на самые непростые темы, сообщил журналистам глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
В четверг в Госдуме в рамках подготовки к проведению "Правительственного часа" с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова прошло совместное заседание комитетов по международным делам, по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, комитета по контролю и руководителей фракций в ГД.
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"Как никогда откровенный разговор на самые, казалось бы, непростые темы", - сказал он журналистам.
Слуцкий добавил, что вопрос дальнейшей поддержки "русского мира" находится в первоочередном фокусе внимания Госдумы, и депутаты удовлетворены совместной работой с внешнеполитическим ведомством по этому направлению.
Он также напомнил, что через несколько месяцев в Москве пройдет третий форум по развитию парламентаризма, на котором ожидается большое количество делегаций на высоком уровне.
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