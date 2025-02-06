https://ria.ru/20250206/gosduma-1997739975.html

В Госдуме призвали прекратить продажу муляжей медалей СВО

В Госдуме призвали прекратить продажу муляжей медалей СВО - РИА Новости, 06.02.2025

В Госдуме призвали прекратить продажу муляжей медалей СВО

Руководители торговых площадок должны принять срочные меры для прекращения безнравственного бизнеса по продаже муляжей медалей СВО, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:38:00+03:00

2025-02-06T14:38:00+03:00

2025-02-06T14:38:00+03:00

общество

амир хамитов

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Руководители торговых площадок должны принять срочные меры для прекращения безнравственного бизнеса по продаже муляжей медалей СВО, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). "Мной направлены депутатские запросы в адрес руководства маркетплейсов с просьбой обозначить свою позицию по факту торговли такими товарами. На мой взгляд, позиция любого нормального человека может быть только одной: зарабатывать на продаже боевых наград или их муляжей безнравственно и недопустимо! И руководители торговых площадок должны принять срочные меры для прекращения этого безнравственного бизнеса", - сообщил он. Также депутат Госдумы направил обращение президенту Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артему Соколову с просьбой обозначить позицию по факту продажи муляжей медалей СВО и запретить продажу данных позиций, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Направил запрос и в фонд "Защитники Отечества", занимающийся оказанием помощи ветеранам СВО и членам семей погибших героев. Надеюсь на их поддержку. Вообще, считаю, что в данной ситуации все общество должно однозначно высказаться против такого кощунства! Ведь это, по сути, обесценивание подвигов тех, кто рискует своими жизнями ради нашей с вами безопасности", - отметил парламентарий. Ранее Хамитов предложил запретить на маркетплейсах продажу муляжей наград участников СВО. По его словам, во все времена воинская отвага и мужество были для россиян святыми понятиями, и сегодня, когда российское общество переживает период нравственного очищения, такие циничные попытки заработать на чьих-то подвигах необходимо пресекать в зародыше.

https://ria.ru/20241202/oreshnik-1986893651.html

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общество, амир хамитов