https://ria.ru/20250206/gosduma-1997724410.html

В Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное скифское золото

В Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное скифское золото - РИА Новости, 06.02.2025

В Госдуме призвали Зеленского вернуть украденное скифское золото

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении крымских музеев,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:41:00+03:00

2025-02-06T13:41:00+03:00

2025-02-06T13:44:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении крымских музеев, а покаяться и вернуть им украденную коллекцию скифского золота. Ранее Зеленский на своем интернет-представительстве опубликовал указ, которым утвердил решение совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех крымских музеев, это историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь), Центральный музей Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (Керчь). "Зеленский, введя санкции в отношении музеев Крыма, предпринял очередные популистские шаги, которые он так привык делать в угоду западным кураторам. Но Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота. Так что вместо санкций Зеленскому впору покаяться и вернуть украденное обратно музеям, вернуть народу Крыма его культурное наследие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, сегодня власть в Киеве захватили преступники и мошенники, которые нагнетают обстановку, продолжая антироссийскую политику внутри страны. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 27 ноября 2023 года подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти". В Национальном музее истории на Украине 5 июля открылась выставка коллекции скифского золота, которую ранее передали Нидерланды.

https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html

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киев, нидерланды, россия, владимир зеленский, михаил шеремет, мария захарова, в мире