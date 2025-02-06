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Госдума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов - РИА Новости, 06.02.2025
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08:17 06.02.2025 (обновлено: 16:57 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/gosduma-1997648033.html
Госдума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов
Госдума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов - РИА Новости, 06.02.2025
Госдума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов
Государственная дума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:17:00+03:00
2025-02-06T16:57:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Государственная дума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале."Со своей стороны, готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну", — говорится в публикации.Парламентарий уточнил, что Госдума ждет от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду в Россию семей мигрантов."Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов", — отметил Володин.Всего за 2024 год депутаты приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.По данным МВД, в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов, добавил Володин.С 5 февраля в стране вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они попадают в реестр контролируемых лиц.Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов, они не смогут:В случае неоднократного неисполнения мигрантом ограничений и запретов, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
https://ria.ru/20250205/braki-1997404238.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов

Володин: ГД готовит закон о медосвидетельствовании приезжающих в РФ мигрантов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Государственная дума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.
"Со своей стороны, готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну", — говорится в публикации.
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Парламентарий уточнил, что Госдума ждет от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду в Россию семей мигрантов.
"Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов", — отметил Володин.
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Всего за 2024 год депутаты приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.
По данным МВД, в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов, добавил Володин.
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С 5 февраля в стране вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они попадают в реестр контролируемых лиц.
Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов, они не смогут:
  • менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел;
  • выезжать за пределы региона проживания;
  • управлять транспортом;
  • приобретать имущество;
  • ставить недвижимость на кадастровый учет;
  • открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции.
В случае неоднократного неисполнения мигрантом ограничений и запретов, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.
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