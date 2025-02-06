https://ria.ru/20250206/gosduma-1997648033.html

Госдума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов

Госдума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов - РИА Новости, 06.02.2025

Госдума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов

Государственная дума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:17:00+03:00

2025-02-06T08:17:00+03:00

2025-02-06T16:57:00+03:00

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Государственная дума готовит закон о медосвидетельствовании мигрантов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале."Со своей стороны, готовим законодательные инициативы, связанные с медицинским освидетельствованием иностранных граждан, прибывающих в нашу страну", — говорится в публикации.Парламентарий уточнил, что Госдума ждет от правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду в Россию семей мигрантов."Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка. Это должны осознавать все, кто несет ответственность за регулирование и контроль миграционных процессов", — отметил Володин.Всего за 2024 год депутаты приняли 14 законов, направленных на совершенствование миграционной политики.По данным МВД, в России проживает около 670 тысяч нелегальных мигрантов, добавил Володин.С 5 февраля в стране вступил в силу миграционный режим высылки в отношении нелегально пребывающих в стране иностранцев, они попадают в реестр контролируемых лиц.Режим высылки предусматривает ограничение отдельных прав и свобод нелегальных мигрантов, они не смогут:В случае неоднократного неисполнения мигрантом ограничений и запретов, его могут депортировать или поместить в специальное учреждение территориального органа МВД.

https://ria.ru/20250205/braki-1997404238.html

https://ria.ru/20250202/mvd-1996921988.html

https://ria.ru/20250205/migranty-1997404060.html

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996519353.html

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россия, вячеслав володин, госдума рф