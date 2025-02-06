https://ria.ru/20250206/gosduma-1997637335.html

В Госдуме не планируют запрещать иностранные игровые сервисы

В Госдуме не планируют запрещать иностранные игровые сервисы - РИА Новости, 06.02.2025

В Госдуме не планируют запрещать иностранные игровые сервисы

Запрещать иностранные игровые сервисы в России не планируется, внесенный в Госдуму законопроект о видеоиграх направлен на маркировку их контента, рассказал РИА... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T04:01:00+03:00

2025-02-06T04:01:00+03:00

2025-02-06T04:03:00+03:00

общество

технологии

россия

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Запрещать иностранные игровые сервисы в России не планируется, внесенный в Госдуму законопроект о видеоиграх направлен на маркировку их контента, рассказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. Проект о маркировке видеоигр по их содержанию был внесен в Госдуму в декабре. Согласно думской электронной базе, проект пока не рассматривался на заседании комитета ГД по информполитике или на заседании Госдумы. "Хочу подчеркнуть, что никаких запретов на деятельность иностранных площадок - да и вообще запретов игр как таковых - законопроект не содержит. И блокировку Steam, он, конечно, не подразумевает – любые домыслы на этот счет не имеют под собой никаких оснований", - сказал Немкин. По словам депутата, все, что будет требоваться от распространителей видеоигр – это дать разработчикам возможность информировать игроков о том содержании, которым они наполняют игры. "Новая маркировка, которую мы предлагаем ввести, предоставляет информацию о содержании игры, позволяя родителям принимать обоснованные решения о том, подходит ли игра для их ребенка или нет. Видеоигры могут содержать элементы насилия, грубый язык, азартные механики, и маркировка помогает избежать нежелательных воздействий на психику несовершеннолетних. Нет никакой проблемы в том, чтобы ставить такую маркировку в описание своих продуктов на том же Steam", - добавил парламентарий. Депутат подчеркнул, что критики инициативы также отмечают, что иностранные платформы могут отказаться от идентификации пользователей и из-за этого попасть под блокировку в РФ. Но, как отметил Немкин, законопроект предусматривает как минимум три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера. "Большинство популярных игровых сервисов уже предлагают привязку аккаунта к телефону в целях безопасности, поэтому проблемы это также не должно составить… Задача, которую мы ставим перед собой, разрабатывая соответствующие поправки в законодательство, - защитить наших граждан, а главное, детей, от негативного влияния на их психику. Но при этом сделать это так, чтобы не помешать развитию геймдев-индустрии в нашей стране. Сбалансированное решение обязательно будет найдено", - сказал он. Немкин добавил, что авторы проекта ожидают общую позицию игровой индустрии и конкретные поправки к тексту законопроекта. "Уверен, вопросы о "невыполнимых требованиях" для иностранных издателей и платформ снимутся, когда финальная версия законопроекта будет представлена", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250110/videoigry-1993109283.html

https://ria.ru/20250110/proekt-1993145403.html

https://ria.ru/20241211/proekt-1988704192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф