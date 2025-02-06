https://ria.ru/20250206/gosduma-1997628404.html

В Госдуме предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям

В Госдуме предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям - РИА Новости, 06.02.2025

В Госдуме предложили ограничить продажу эзотерических товаров детям

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:13:00+03:00

2025-02-06T01:13:00+03:00

2025-02-06T01:13:00+03:00

общество

борис чернышов (депутат)

антон алиханов

госдума рф

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением ограничить продажу эзотерических товаров детям до 18 лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В связи с растущим спросом на товары и услуги из сферы эзотерики, а также участившимися случаями их пагубного воздействия на граждан, в том числе несовершеннолетних, предлагаю рассмотреть вопрос о введении ограничений на продажу эзотерических товаров лицам, не достигшим 18 лет", - сказано в документе. Отмечается, что данная мера направлена на защиту детей от потенциального вреда, связанного с увлечением эзотерикой, которая зачастую становится сферой активного промысла мошенников и источником реальной угрозы для психического и физического здоровья граждан. По словам парламентария, в 2024 году спрос на эзотерические товары вырос на 34%, а средняя стоимость набора составила 9,4 тысячи рублей. В документе подчеркивается, что продажи стеклянных шаров увеличились на 146%, шаманских бубнов - на 95%, кукол вуду - на 66%, а объем рынка эзотерических услуг достиг 2,4 триллиона рублей, что в 19 раз превышает рынок психологических услуг. "Сегодня мы сталкиваемся с тревожной тенденцией: эзотерика становится не просто увлечением, а инструментом манипуляции, который активно используется мошенниками. Особую опасность это представляет для детей и подростков, чья психика еще не сформирована и легко поддается влиянию. Мы видим, как растет спрос на магические атрибуты, как люди теряют деньги, здоровье, а иногда и жизнь, доверяясь шарлатанам", - пояснил Чернышов РИА Новости. Депутат отметил, что инициатива ограничить продажу эзотерических товаров несовершеннолетним является не запретом на веру или увлечения, а защитой детей от потенциального вреда. "Мы не можем игнорировать факты, когда эзотерика становится причиной трагедий. Это вопрос ответственности государства перед своими гражданами, особенно перед самыми уязвимыми из них", - добавил вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20250123/tarolog-1995116220.html

https://ria.ru/20221202/kolduny-1835950869.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, борис чернышов (депутат), антон алиханов, госдума рф