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Центр Горловки остался без электричества при атаке ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:40 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997798028.html
Центр Горловки остался без электричества при атаке ВСУ
Центр Горловки остался без электричества при атаке ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025
Центр Горловки остался без электричества при атаке ВСУ
Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, фиксировался сброс взрывоопасных предметов, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:40:00+03:00
2025-02-06T17:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, фиксировался сброс взрывоопасных предметов, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, центр города обесточен. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16:40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в Telegram–канале управления. По данным ведомства, двумя часами ранее, в 14.20 мск, в этом же районе также был сброс взрывоопасного предмета с дрона противника. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку в 15.05 мск двумя снарядами калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Центр Горловки остался без электричества при атаке ВСУ

ВСУ атаковали Горловку в ДНР, центр города обесточен

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, фиксировался сброс взрывоопасных предметов, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным мэра Горловки Ивана Приходько, центр города обесточен.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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4 января, 23:54
"Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16:40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в Telegram–канале управления.
По данным ведомства, двумя часами ранее, в 14.20 мск, в этом же районе также был сброс взрывоопасного предмета с дрона противника.
Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку в 15.05 мск двумя снарядами калибром 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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