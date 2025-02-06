https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997798028.html

Центр Горловки остался без электричества при атаке ВСУ

Центр Горловки остался без электричества при атаке ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

Центр Горловки остался без электричества при атаке ВСУ

Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, фиксировался сброс взрывоопасных предметов, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:40:00+03:00

2025-02-06T17:40:00+03:00

2025-02-06T17:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку при помощи беспилотников, фиксировался сброс взрывоопасных предметов, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным мэра Горловки Ивана Приходько, центр города обесточен. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16:40 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс ВОП с БПЛА", - говорится в Telegram–канале управления. По данным ведомства, двумя часами ранее, в 14.20 мск, в этом же районе также был сброс взрывоопасного предмета с дрона противника. Кроме того, ВСУ обстреляли Горловку в 15.05 мск двумя снарядами калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992536532.html

https://ria.ru/20241203/gorlovka-1987157034.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол