https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html

Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей организации в Горловке

Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей организации в Горловке - РИА Новости, 06.02.2025

Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей организации в Горловке

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:46:00+03:00

2025-02-06T12:46:00+03:00

2025-02-06T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В полдень украинские террористы нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что украинские войска в 11.45 и 12.00 мск выпустили по два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240923/gorlovka-1974296149.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол