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Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей организации в Горловке - РИА Новости, 06.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:46 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/gorlovka-1997709111.html
Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей организации в Горловке
Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей организации в Горловке - РИА Новости, 06.02.2025
Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей организации в Горловке
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:46:00+03:00
2025-02-06T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "В полдень украинские террористы нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что украинские войска в 11.45 и 12.00 мск выпустили по два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Стирол
Украинские войска нанесли удар по водоснабжающей организации в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли инфраструктуру водоснабжающей организации

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В полдень украинские террористы нанесли артиллерийский удар по инфраструктуре водоснабжающей организации в Горловке", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что украинские войска в 11.45 и 12.00 мск выпустили по два снаряда калибром 155 миллиметров по Центрально-Городскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоСтирол
 
 
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