https://ria.ru/20250206/genprokuratura-1997648980.html

Преступления фашистов в Херсонской области могут признать геноцидом

Преступления фашистов в Херсонской области могут признать геноцидом - РИА Новости, 06.02.2025

Преступления фашистов в Херсонской области могут признать геноцидом

Заявление о признании геноцидом советского народа преступлений фашистов и их пособников в Херсонской области в 1941–1945 годах направлено в суд, сообщается на... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:24:00+03:00

2025-02-06T08:24:00+03:00

2025-02-06T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заявление о признании геноцидом советского народа преступлений фашистов и их пособников в Херсонской области в 1941–1945 годах направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры России. "По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Херсонской области направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Николаевской и Запорожской областей Украинской ССР (в настоящее время – Херсонская область) в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Ведомством установлено, что оккупация территории области началась в августе 1941 года и закончилась 13 марта 1944 года освобождением советскими войсками Херсона. Отмечается, что пребывание фашистских войск сопровождалось бесчисленными злодеяниями – насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения, люди подвергались уничтожению в сети лагерей путем расстрелов, сожжения и иными способами. Всего за эти годы убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней свыше 70 тысяч человек. В Генпрокуратуре добавили, что фашистские захватчики преднамеренно уничтожали социальную, промышленную и сельскохозяйственную инфраструктуру региона, учебные заведения, музеи, исторические памятники, целенаправленно разграблялись и вывозились фабрики и заводы. Помимо этого, общая сумма причиненного ущерба в переводе на нынешний курс рубля превысила 8 триллионов рублей. "В подтверждение изложенных фактов представлена значительная доказательственная база, в том числе архивные документы, экспертные заключения и свидетельские показания. Заявление подано в Херсонский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250204/genotsid-1997326827.html

https://ria.ru/20241008/genotsid-1976878709.html

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херсонская область , россия, запорожская область, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество