Рейтинг@Mail.ru
В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 06.02.2025 (обновлено: 16:53 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/gaza-1997654212.html
В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав
В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав - РИА Новости, 06.02.2025
В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав
Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подготовить план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:19:00+03:00
2025-02-06T16:53:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
исраэль кац
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995640060_0:72:3071:1799_1920x0_80_0_0_d8c5d9cc50046836d601a41c27197514.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подготовить план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав, сообщила пресс-служба оборонного ведомства."Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена ​​свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху", — приводятся слова министра.Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать работу над планом, который, по его мнению, позволил бы любому жителю Газы "уехать в любую точку мира, которая его примет".В свою очередь, ХАМАС отметило, что рассматривает заявления Трампа о секторе Газа как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе, они направлены на оккупацию анклава. Палестинское движение подчеркнуло, что местные жители "не позволят претворить эти планы в жизнь".По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп недавно сформулировал идею о "взятии под контроль" сектора Газа, о ней знало только его ближайшее окружение.Как пишет The New York Times, американских чиновников, в том числе в Пентагоне и Госдепартаменте, шокировали высказывания Трампа. Они заранее не оценили осуществимость этой идеи и считают ее фантастической даже для президента.
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250206/konflikt-1915630213.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995640060_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_6f03333529870f2bad718454c9f0e3f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, исраэль кац
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Исраэль Кац
В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав

Глава МО Израиля Кац поручил составить план, позволяющий жителям покинуть Газу

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подготовить план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
"Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена ​​свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху", — приводятся слова министра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00

В среду хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что США "возьмут под контроль" анклав и будут ответственны за работы в регионе. Трамп также допустил, что Вашингтон может отправить военных в Газу "в случае необходимости".

Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать работу над планом, который, по его мнению, позволил бы любому жителю Газы "уехать в любую точку мира, которая его примет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00
В свою очередь, ХАМАС отметило, что рассматривает заявления Трампа о секторе Газа как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе, они направлены на оккупацию анклава. Палестинское движение подчеркнуло, что местные жители "не позволят претворить эти планы в жизнь".
По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп недавно сформулировал идею о "взятии под контроль" сектора Газа, о ней знало только его ближайшее окружение.
Как пишет The New York Times, американских чиновников, в том числе в Пентагоне и Госдепартаменте, шокировали высказывания Трампа. Они заранее не оценили осуществимость этой идеи и считают ее фантастической даже для президента.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИсраэль Кац
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала