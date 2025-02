https://ria.ru/20250206/gaza-1997654212.html

В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав

В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав

Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подготовить план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав, сообщила пресс-служба оборонного ведомства. РИА Новости, 06.02.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подготовить план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав, сообщила пресс-служба оборонного ведомства."Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена ​​свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху", — приводятся слова министра.Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать работу над планом, который, по его мнению, позволил бы любому жителю Газы "уехать в любую точку мира, которая его примет".В свою очередь, ХАМАС отметило, что рассматривает заявления Трампа о секторе Газа как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе, они направлены на оккупацию анклава. Палестинское движение подчеркнуло, что местные жители "не позволят претворить эти планы в жизнь".По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп недавно сформулировал идею о "взятии под контроль" сектора Газа, о ней знало только его ближайшее окружение.Как пишет The New York Times, американских чиновников, в том числе в Пентагоне и Госдепартаменте, шокировали высказывания Трампа. Они заранее не оценили осуществимость этой идеи и считают ее фантастической даже для президента.

