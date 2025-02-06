В Израиле подготовят план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав
Глава МО Израиля Кац поручил составить план, позволяющий жителям покинуть Газу
© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта в ожидании возвращения в свои дома в северной части сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил подготовить план, позволяющий жителям Газы покинуть анклав, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
"Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху", — приводятся слова министра.
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В среду хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, добавив, что США "возьмут под контроль" анклав и будут ответственны за работы в регионе. Трамп также допустил, что Вашингтон может отправить военных в Газу "в случае необходимости".
Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начать работу над планом, который, по его мнению, позволил бы любому жителю Газы "уехать в любую точку мира, которая его примет".
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В свою очередь, ХАМАС отметило, что рассматривает заявления Трампа о секторе Газа как рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе, они направлены на оккупацию анклава. Палестинское движение подчеркнуло, что местные жители "не позволят претворить эти планы в жизнь".
По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп недавно сформулировал идею о "взятии под контроль" сектора Газа, о ней знало только его ближайшее окружение.
Как пишет The New York Times, американских чиновников, в том числе в Пентагоне и Госдепартаменте, шокировали высказывания Трампа. Они заранее не оценили осуществимость этой идеи и считают ее фантастической даже для президента.