США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона
Глава Пентагона Хегсет: США рассмотрят все варианты действий относительно Газы
© AP Photo / Tsafrir AbayovДым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа и пока не станут объявить никакого конкретного решения, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
"Прямо сейчас, в конечном счете, все варианты находятся на рассмотрении, мы не собираемся излагать ничего конкретного, что могли бы сделать в этом конкретном контексте", - сообщил он.
США в настоящий момент находятся "очень далеко" от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа, заявил Пит Хегсет.
"Мы находимся очень далеко от этого", - сообщил он, комментируя возможную отправку американских военных в Газу.
Хегсет добавил, что предпочтет не отправлять туда американских военных, если в этом не будет необходимости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа"площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.