https://ria.ru/20250206/gaza-1997635385.html

США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона

США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 06.02.2025

США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона

США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа и пока не станут объявить никакого конкретного решения, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:31:00+03:00

2025-02-06T03:31:00+03:00

2025-02-06T03:37:00+03:00

в мире

сша

министерство обороны сша

дональд трамп

пит хегсет

палестина

иордания

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994451134_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a72eca87fe16f60fdc4b6e648586adb.jpg

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа и пока не станут объявить никакого конкретного решения, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News."Прямо сейчас, в конечном счете, все варианты находятся на рассмотрении, мы не собираемся излагать ничего конкретного, что могли бы сделать в этом конкретном контексте", - сообщил он.США в настоящий момент находятся "очень далеко" от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа, заявил Пит Хегсет."Мы находимся очень далеко от этого", - сообщил он, комментируя возможную отправку американских военных в Газу.Хегсет добавил, что предпочтет не отправлять туда американских военных, если в этом не будет необходимости.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа"площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.

https://ria.ru/20250206/gaza-1997626273.html

https://ria.ru/20250205/gaza-1997557083.html

сша

палестина

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, министерство обороны сша, дональд трамп, пит хегсет, палестина, иордания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году