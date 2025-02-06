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США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 06.02.2025
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03:31 06.02.2025 (обновлено: 03:37 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/gaza-1997635385.html
США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона
США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 06.02.2025
США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона
США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа и пока не станут объявить никакого конкретного решения, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T03:31:00+03:00
2025-02-06T03:37:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа и пока не станут объявить никакого конкретного решения, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News."Прямо сейчас, в конечном счете, все варианты находятся на рассмотрении, мы не собираемся излагать ничего конкретного, что могли бы сделать в этом конкретном контексте", - сообщил он.США в настоящий момент находятся "очень далеко" от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа, заявил Пит Хегсет."Мы находимся очень далеко от этого", - сообщил он, комментируя возможную отправку американских военных в Газу.Хегсет добавил, что предпочтет не отправлять туда американских военных, если в этом не будет необходимости.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа"площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
https://ria.ru/20250206/gaza-1997626273.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, дональд трамп, пит хегсет, палестина, иордания, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Министерство обороны США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Палестина, Иордания, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США рассмотрят все варианты действий в Газе, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Хегсет: США рассмотрят все варианты действий относительно Газы

© AP Photo / Tsafrir AbayovДым над местом израильского авиаудара в секторе Газа
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа и пока не станут объявить никакого конкретного решения, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.
"Прямо сейчас, в конечном счете, все варианты находятся на рассмотрении, мы не собираемся излагать ничего конкретного, что могли бы сделать в этом конкретном контексте", - сообщил он.
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США в настоящий момент находятся "очень далеко" от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа, заявил Пит Хегсет.
"Мы находимся очень далеко от этого", - сообщил он, комментируя возможную отправку американских военных в Газу.
Хегсет добавил, что предпочтет не отправлять туда американских военных, если в этом не будет необходимости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа"площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию".
Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
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