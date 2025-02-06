https://ria.ru/20250206/gas-1997836282.html

Меркель сделала дерзкое заявление о российском газе

Меркель сделала дерзкое заявление о российском газе - РИА Новости, 06.02.2025

Меркель сделала дерзкое заявление о российском газе

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о покупке российского газа после 2014 года на мероприятии, организованном газетой Die Zeit. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T20:44:00+03:00

2025-02-06T20:44:00+03:00

2025-02-06T20:44:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о покупке российского газа после 2014 года на мероприятии, организованном газетой Die Zeit."Не было ошибкой еще несколько лет получать дешевый газ <...>. А потом было абсолютно правильно разорвать энергетические отношения с Россией", — сказала она.Меркель также заявила от лица европейцев, что США отныне не будут чувствовать себя в безопасности. По ее словам, Украина также никогда не выступала против газовых поставок из России в Европу, но хотела, чтобы транзит шел через ее территорию.Минэкономики Германии в ноябре прошлого года запретило оператору терминалов СПГ Deutsche Energy Terminal принимать поставки из России "до дальнейшего уведомления" для "защиты главных общественных интересов". Как писала газета Financial Times, ссылаясь на уведомление ведомства, это произошло после того, как компания анонсировала отгрузку российского СПГ в терминале в Брунсбюттеле."Газпром" с 8:00 1 января остановил прокачку газа через Украину, подчеркнув, что лишился технической и юридической возможности поставлять топливо по этому маршруту после истечения договора о транзите. Киевские власти не раз заявляли, что не будут продлевать это соглашение даже при закупках третьими странами.

https://ria.ru/20250206/politika-1997753337.html

https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html

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германия, украина, россия, ангела меркель, газпром, в мире