https://ria.ru/20250206/fridman-1997680335.html

СМИ: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке, чтобы выйти из-под санкций

СМИ: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке, чтобы выйти из-под санкций - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке, чтобы выйти из-под санкций

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, продали доли в Альфа-банке и "Альфа страховании", пишет газета Financial Times. со ссылкой на документы,... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:16:00+03:00

2025-02-06T11:16:00+03:00

2025-02-06T11:33:00+03:00

михаил фридман

петр авен

евросоюз

альфа-банк

в мире

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, продали доли в Альфа-банке и "Альфа страховании", пишет газета Financial Times. со ссылкой на документы, которые попали в ее распоряжение. "Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и "Альфа страховании" своему давнему партнеру Андрею Косогову в прошлом году, завершив заключенную в 2023 году сделку, в результате которой обе компании были оценены примерно в 240 миллиардов рублей (2,5 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении.Отмечается, что предприниматели суммарно владели 45 процентами в банке и 42 процентами в страховой компании. Подчеркивается, что они сделали это, пытаясь выйти из-под европейских санкций. Бизнесмены и Косогов не дали комментариев Financial Times.Суд ЕС общей юрисдикции 10 апреля 2024 года счел включение Фридмана и Авена в санкционные списки необоснованным и предписал исключить миллиардеров из них. После этого представитель ЕС сообщил РИА Новости, что оба предпринимателя все равно останутся под санкциями, так как Совет ЕС в сентябре 2023 года и в марте 2024 года продлил соответствующие ограничения на основании обновленных доводов, которые не были предметом этого судебного разбирательства. Таким образом, санкции, по мнению ЕС, все еще действуют.

https://ria.ru/20250204/partija-1997308431.html

https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html

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михаил фридман, петр авен, евросоюз, альфа-банк, в мире