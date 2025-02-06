МВД ФРГ не увидел причастности России к инцидентам с выхлопными трубами
МВД ФРГ не нашло доказательств причастности РФ к инцидентам с выхлопными трубами
© Getty Images / picture alliance/David YoungНемецкий полицейский проверяет выхлопную трубу автомобиля в Дюссельдорфе
© Getty Images / picture alliance/David Young
Немецкий полицейский проверяет выхлопную трубу автомобиля в Дюссельдорфе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 фев — РИА Новости. МВД Германии не нашло доказательств причастности российских спецслужб к инцидентам с выхлопными трубами машин, залитыми монтажной пеной, заявил представитель ведомства Ларс Хармсен.
"Я хочу еще раз напомнить, что расследования по этому делу продолжаются. Я не хотел бы забегать вперед. Что я могу сказать, так это то, что на данный момент у Министерства внутренних дел нет доказательств, никаких конкретных доказательств российской причастности или соответствующей подоплеки", — сказал он на брифинге правительства.
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Немецкие СМИ обвиняли Россию в причастности к серии инцидентов, когда неизвестные заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной. Рядом с машинами находили записки с призывом "становиться зеленее".
С декабря прошлого года правоохранители насчитали более 270 таких случаев. Некоторые местные издания предположили, что "диверсии" совершили для очернения министра экономики от "Зеленой" партии Роберта Хабека.