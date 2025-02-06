https://ria.ru/20250206/frg-1997655311.html

МВД ФРГ не увидел причастности России к инцидентам с выхлопными трубами

МВД ФРГ не увидел причастности России к инцидентам с выхлопными трубами - РИА Новости, 06.02.2025

МВД ФРГ не увидел причастности России к инцидентам с выхлопными трубами

МВД Германии не нашло доказательств причастности российских спецслужб к инцидентам с выхлопными трубами машин, залитыми монтажной пеной, заявил представитель... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:24:00+03:00

2025-02-06T09:24:00+03:00

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БЕРЛИН, 6 фев — РИА Новости. МВД Германии не нашло доказательств причастности российских спецслужб к инцидентам с выхлопными трубами машин, залитыми монтажной пеной, заявил представитель ведомства Ларс Хармсен."Я хочу еще раз напомнить, что расследования по этому делу продолжаются. Я не хотел бы забегать вперед. Что я могу сказать, так это то, что на данный момент у Министерства внутренних дел нет доказательств, никаких конкретных доказательств российской причастности или соответствующей подоплеки", — сказал он на брифинге правительства.Немецкие СМИ обвиняли Россию в причастности к серии инцидентов, когда неизвестные заливали выхлопные трубы автомобилей монтажной пеной. Рядом с машинами находили записки с призывом "становиться зеленее".С декабря прошлого года правоохранители насчитали более 270 таких случаев. Некоторые местные издания предположили, что "диверсии" совершили для очернения министра экономики от "Зеленой" партии Роберта Хабека.

https://ria.ru/20241202/posolstvo-1986952851.html

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в мире, германия, роберт хабек, мвд германии, россия