Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах
Осужденная за клевету на жену Макрона журналистка Рэй пожаловалась на давление
© AP Photo / Thibault CamusЭммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон
© AP Photo / Thibault Camus
Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что на нее оказывалось давление с тем, чтобы помешать публикации материалов.
"На меня оказывалось колоссальное давление, угрозы, аресты у меня дома, временное заключение, у меня отбирали личные вещи, как мой телефон, который я получила только 3,5 года спустя", - рассказала она.
Рэй начала собирать материалы о прошлом Брижит Макрон в 2021 году.
По ее словам, еще до публикации материалов к ней домой без ордера приходила полиция, а ее адвокаты получали угрозы в отношении их семей.
Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube также выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".