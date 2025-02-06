https://ria.ru/20250206/frantsija-1997705515.html

Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах

Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах - РИА Новости, 06.02.2025

Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах

Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что на нее РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:35:00+03:00

2025-02-06T12:35:00+03:00

2025-02-06T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что на нее оказывалось давление с тем, чтобы помешать публикации материалов. "На меня оказывалось колоссальное давление, угрозы, аресты у меня дома, временное заключение, у меня отбирали личные вещи, как мой телефон, который я получила только 3,5 года спустя", - рассказала она. Рэй начала собирать материалы о прошлом Брижит Макрон в 2021 году. По ее словам, еще до публикации материалов к ней домой без ордера приходила полиция, а ее адвокаты получали угрозы в отношении их семей. По словам Рэй, журналист, в издании которого "Faits et Documents" появилась ее статья, находился в Италии, поэтому избежал преследований во Франции. Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube также выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".

https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html

https://ria.ru/20250205/frantsiya-1997424883.html

https://ria.ru/20250205/ubezhische-1997409231.html

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в мире, франция, италия, нормандия, брижит макрон, youtube