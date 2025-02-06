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Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах - РИА Новости, 06.02.2025
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12:35 06.02.2025 (обновлено: 12:47 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/frantsija-1997705515.html
Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах
Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах - РИА Новости, 06.02.2025
Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах
Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что на нее РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:35:00+03:00
2025-02-06T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что на нее оказывалось давление с тем, чтобы помешать публикации материалов. "На меня оказывалось колоссальное давление, угрозы, аресты у меня дома, временное заключение, у меня отбирали личные вещи, как мой телефон, который я получила только 3,5 года спустя", - рассказала она. Рэй начала собирать материалы о прошлом Брижит Макрон в 2021 году. По ее словам, еще до публикации материалов к ней домой без ордера приходила полиция, а ее адвокаты получали угрозы в отношении их семей. По словам Рэй, журналист, в издании которого "Faits et Documents" появилась ее статья, находился в Италии, поэтому избежал преследований во Франции. Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube также выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету. В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США. В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html
https://ria.ru/20250205/frantsiya-1997424883.html
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в мире, франция, италия, нормандия, брижит макрон, youtube
В мире, Франция, Италия, Нормандия, Брижит Макрон, YouTube
Осужденная за расследование о жене Макрона журналистка заявила об угрозах

Осужденная за клевету на жену Макрона журналистка Рэй пожаловалась на давление

© AP Photo / Thibault CamusЭммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон
Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Эммануэль Макрон со своей женой Брижит Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Наташа Рэй, осужденная во Франции за заявления о том, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, рассказала РИА Новости, что на нее оказывалось давление с тем, чтобы помешать публикации материалов.
"На меня оказывалось колоссальное давление, угрозы, аресты у меня дома, временное заключение, у меня отбирали личные вещи, как мой телефон, который я получила только 3,5 года спустя", - рассказала она.
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"Та роковая ночь". Макрон перестал отрицать, что женат на мужчине
Вчера, 08:00
Рэй начала собирать материалы о прошлом Брижит Макрон в 2021 году.
По ее словам, еще до публикации материалов к ней домой без ордера приходила полиция, а ее адвокаты получали угрозы в отношении их семей.
По словам Рэй, журналист, в издании которого "Faits et Documents" появилась ее статья, находился в Италии, поэтому избежал преследований во Франции.
Апелляционный суд Кана в Нормандии вынес приговор в июне 2023 года, Наташу Рей и Амандин Руа (настоящее имя Дельфин Жегусс), на чьем канале в YouTube также выступила Рэй, признали виновными в клевете. В сентябре 2024 года суд Парижа приговорил двух женщин к штрафам в размере 13,5 тысячи евро за клевету.
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, подаст на первую леди в суд
5 февраля, 06:42
В декабре 2021 года, за несколько месяцев до президентских выборов во Франции, называющая себя независимой журналисткой Рей заявила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении первой леди. Она утверждала, что школьная учительница Макрона Брижит, в девичестве Тронье, которая старше президента на 24 года, на самом деле родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель. Видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ, в том числе в США.
В марте 2024 года Макрон впервые публично раскритиковал сообщения таблоидов по поводу пола его супруги. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, - это "ложная информация и сфабрикованные сюжеты", которым люди верят и "начинают вас доставать, в том числе и в вашей личной жизни".
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит во дворе Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка скоро запросит убежище в России
5 февраля, 02:05
 
В миреФранцияИталияНормандияБрижит МакронYouTube
 
 
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