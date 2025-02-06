https://ria.ru/20250206/fintekh-1997796468.html
Центральный университет проведет Всероссийский кейс-чемпионат по финтеху
Центральный университет проведет Всероссийский кейс-чемпионат по финтеху - РИА Новости, 06.02.2025
Центральный университет проведет Всероссийский кейс-чемпионат по финтеху
Центральный университет проведет второй Всероссийский кейс-чемпионат по финансовым технологиям для школьников 10-11-х классов, сообщает вуз. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:36:00+03:00
2025-02-06T17:36:00+03:00
2025-02-06T17:36:00+03:00
москва
образование
т-банк (ао «тинькофф банк»)
центральный университет (цу)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центральный университет проведет второй Всероссийский кейс-чемпионат по финансовым технологиям для школьников 10-11-х классов, сообщает вуз. Старшеклассники будут соревноваться в умении решать реальные задачи бизнеса, узнают, как устроены рабочие процессы в крупных компаниях, получат возможность поделиться своими идеями по развитию финтеха. "Российский финтех один из самых продвинутых в мире. Можно сказать, что это наша национальная гордость. Таким он стал не случайно. Много лет его развивают очень талантливые люди. Участники, во-первых, узнают многое про финтех, а во-вторых, смогут внести свой вклад в следующий виток его развития в стране", - приводятся в сообщении слова директора Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Ильи Иванинского. Регистрация на чемпионат доступна с 5 февраля до 9 марта. Для участия достаточно школьной базы знаний. Отборочный этап пройдет с 6 до 9 марта включительно — школьникам предстоит пройти онлайн-тест на финансовую грамотность и основы экономического мышления. Полуфинал состоится с 14 по 23 марта — для участников этого этапа преподаватели Центрального университета проведут лекции, которые помогут при решении кейса полуфинала. Очный финал в Москве пройдет 25-27 апреля — все финалисты будут приглашены в штаб-квартиру Т-Банка, где команды прослушают несколько лекций, примут участие в мастер-классах, а затем при поддержке менторов подготовят и представят решения кейсов от партнеров чемпионата. Главной наградой станут преимущества при поступлении в Центральный университет. Победители, призеры и финалисты смогут, в частности, получить гранты на обучение в вузе. В прошлом году в кейс-чемпионате приняли участие более 180 человек, 12 из них стали победителями, 25 – призерами. Более трети участников, 65 человек, поступили в Центральный университет.
https://ria.ru/20241116/olimpiada-1984094053.html
https://ria.ru/20241209/universitet-1988179121.html
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москва, образование, т-банк (ао «тинькофф банк»), центральный университет (цу)
Москва, Образование, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Центральный университет (ЦУ)
Центральный университет проведет Всероссийский кейс-чемпионат по финтеху
В России пройдет кейс-чемпионат по финтеху для старшеклассников
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Центральный университет проведет второй Всероссийский кейс-чемпионат по финансовым технологиям для школьников 10-11-х классов, сообщает вуз.
Старшеклассники будут соревноваться в умении решать реальные задачи бизнеса, узнают, как устроены рабочие процессы в крупных компаниях, получат возможность поделиться своими идеями по развитию финтеха.
"Российский финтех один из самых продвинутых в мире. Можно сказать, что это наша национальная гордость. Таким он стал не случайно. Много лет его развивают очень талантливые люди. Участники, во-первых, узнают многое про финтех, а во-вторых, смогут внести свой вклад в следующий виток его развития в стране", - приводятся в сообщении слова директора Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Ильи Иванинского.
Регистрация на чемпионат доступна с 5 февраля до 9 марта. Для участия достаточно школьной базы знаний. Отборочный этап пройдет с 6 до 9 марта включительно — школьникам предстоит пройти онлайн-тест на финансовую грамотность и основы экономического мышления. Полуфинал состоится с 14 по 23 марта — для участников этого этапа преподаватели Центрального университета проведут лекции, которые помогут при решении кейса полуфинала.
Очный финал в Москве пройдет 25-27 апреля — все финалисты будут приглашены в штаб-квартиру Т-Банка, где команды прослушают несколько лекций, примут участие в мастер-классах, а затем при поддержке менторов подготовят и представят решения кейсов от партнеров чемпионата.
Главной наградой станут преимущества при поступлении в Центральный университет. Победители, призеры и финалисты смогут, в частности, получить гранты на обучение в вузе.
В прошлом году в кейс-чемпионате приняли участие более 180 человек, 12 из них стали победителями, 25 – призерами. Более трети участников, 65 человек, поступили в Центральный университет.