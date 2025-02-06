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СМИ: увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР

СМИ: увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: увольнение агентов может нанести ущерб операциям ФБР

Увольнение агентов ФБР, занимавшихся расследованием дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году, может нанести ущерб многим операциям ФБР, в том числе РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:36:00+03:00

2025-02-06T09:36:00+03:00

2025-02-06T09:36:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Увольнение агентов ФБР, занимавшихся расследованием дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году, может нанести ущерб многим операциям ФБР, в том числе связанным с борьбой с терроризмом, передает телеканал NBC. Раннее американское министерство юстиции потребовало от сотрудников ФБР предоставить подробную информацию о всех лицах, расследовавших беспорядки в Капитолии. Это вызвало переполох среди сотрудников ФБР, опасающихся массовых увольнений. "Многие из агентов, участвовавших в расследованиях беспорядков в Капитолии ... работают в отделе по борьбе с терроризмом ... Эти агенты расследуют угрозы терроризма как внутри США, так и со стороны зарубежных группировок, таких как (запрещенные в РФ международные террористические организации - ред.) "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*, (палестинское движение - ред.) ХАМАС и (ливанское шиитское движение - ред.) "Хезболлах", - сообщает телеканал. Как отмечает NBC, ссылаясь на бывших и нынешних чиновников, потенциальное увольнение тысяч таких агентов - по некоторым оценкам, число агентов по борьбе с терроризмом может превышать 4000 - представляет серьезную угрозу для способности ФБР бороться с террористическими угрозами. Также, по мнению чиновников, может угрожать и другим операция ФБР, не связанным с терроризмом. В частности, это может повлиять на желание агентов расследовать дела, связанные со второй администрацией президента США Дональда Трампа. Как сообщает телеканал, многие могут отказаться от подобных расследований из-за страха репрессий. Агенты ФБР также могут задуматься о последствиях расследования в отношении видных деятелей Демократической партии, если позднее они вернут себе контроль над Белым домом. Телеканал CNN ранее сообщал, что сотрудники ФБР анонимно подали иск против министерства юстиции США, утверждая, что гарантированные им конституцией и законами о неприкосновенности частной жизни права были нарушены из-за пересмотра дел, связанных с беспорядками в Капитолии в 2021 году. Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который на тот момент занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению результатов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. Сразу после инаугурации в 2025 году Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20250202/fbr-1996853185.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, фбр, nbc, исламское государство*