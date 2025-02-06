https://ria.ru/20250206/fbr-1997637591.html

ФБР вернет Трампу секретные документы, пишут СМИ

ФБР вернет Трампу секретные документы, пишут СМИ - РИА Новости, 06.02.2025

ФБР вернет Трампу секретные документы, пишут СМИ

Федеральное бюро расследований (ФБР), как ожидается, вернет президенту США Дональду Трампу секретные документы, изъятые у него в 2022 году в ходе обысков в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T04:09:00+03:00

2025-02-06T04:09:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР), как ожидается, вернет президенту США Дональду Трампу секретные документы, изъятые у него в 2022 году в ходе обысков в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Засекреченные документы, изъятые в Мар-а-Лаго, как ожидается, вернут Трампу... Президент Дональд Трамп находится в процессе возвращения материалов, которые были изъяты во время обыска ФБР в Мар-о-Лаго", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией. Кроме того, президенту также должны вернуть его личные вещи, которые были изъяты во время обысков - футболки, поздравительные открытки и фотографии известной певицы Селин Дион. Восьмого августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. При этом самого Трампа в здании на момент обыска не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны. Судебные производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя.

https://ria.ru/20250129/tramp-1996216178.html

https://ria.ru/20250205/fbr-1997410977.html

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Дарья Буймова

в мире, сша, флорида, дональд трамп, селин дион, фбр