ФБР вернет Трампу секретные документы, пишут СМИ
CNN: ФБР, как ожидается, вернет Трампу секретные документы, изъятые при обысках
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР), как ожидается, вернет президенту США Дональду Трампу секретные документы, изъятые у него в 2022 году в ходе обысков в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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Кроме того, президенту также должны вернуть его личные вещи, которые были изъяты во время обысков - футболки, поздравительные открытки и фотографии известной певицы Селин Дион.
Восьмого августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд позднее заявил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск. При этом самого Трампа в здании на момент обыска не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированны. Судебные производства были прекращены после победы Трампа на выборах, поскольку привлекать действующих глав государства к ответственности нельзя.
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