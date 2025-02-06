Рейтинг@Mail.ru
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/fas-1997663570.html
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2025
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году, из них 4,1 миллиарда рублей пришлось на сферу... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:06:00+03:00
2025-02-06T10:06:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18185/72/181857269_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_1d13530b260a9155cf87c65262d60514.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году, из них 4,1 миллиарда рублей пришлось на сферу промышленности, заявили в службе. "В 2024 году ФАС взыскала штрафов на общую сумму 9,9 миллиарда рублей. Наибольшее количество штрафов по центральному аппарату службы оплачено в следующих сферах: Промышленность - 4,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сфере связи и информационных технологий было выплачено штрафов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, а по делам о картельных сговорах и закрытых закупках - 1,1 миллиарда рублей. В службе напомнили, что штрафные санкции являются крайней мерой воздействия на нарушителей закона о защите конкуренции. При этом в своей работе ФАС активно использует превентивные меры, в том числе такие, как согласование организациям торгово-сбытовых политик и антимонопольных комплаенсов, систематизация положений, связанных с выдачей предостережений и предупреждений.
https://ria.ru/20241014/mts-1977895933.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18185/72/181857269_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_d13b9c1e2d1c4afb578a9eca31f2efde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году

ФАС в 2024 году взыскала штрафов на общую сумму 9,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание ФАС России. Архив
Здание ФАС России. Архив - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году, из них 4,1 миллиарда рублей пришлось на сферу промышленности, заявили в службе.
«
"В 2024 году ФАС взыскала штрафов на общую сумму 9,9 миллиарда рублей. Наибольшее количество штрафов по центральному аппарату службы оплачено в следующих сферах: Промышленность - 4,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сфере связи и информационных технологий было выплачено штрафов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, а по делам о картельных сговорах и закрытых закупках - 1,1 миллиарда рублей.
В службе напомнили, что штрафные санкции являются крайней мерой воздействия на нарушителей закона о защите конкуренции. При этом в своей работе ФАС активно использует превентивные меры, в том числе такие, как согласование организациям торгово-сбытовых политик и антимонопольных комплаенсов, систематизация положений, связанных с выдачей предостережений и предупреждений.
Символика компании МТС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
МТС обязали перечислить в бюджет три миллиарда рублей незаконного дохода
14 октября 2024, 10:02
 
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала