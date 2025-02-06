https://ria.ru/20250206/fas-1997663570.html
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году - РИА Новости, 06.02.2025
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году, из них 4,1 миллиарда рублей пришлось на сферу... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:06:00+03:00
2025-02-06T10:06:00+03:00
2025-02-06T10:06:00+03:00
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году, из них 4,1 миллиарда рублей пришлось на сферу промышленности, заявили в службе. "В 2024 году ФАС взыскала штрафов на общую сумму 9,9 миллиарда рублей. Наибольшее количество штрафов по центральному аппарату службы оплачено в следующих сферах: Промышленность - 4,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сфере связи и информационных технологий было выплачено штрафов на общую сумму 1,3 миллиарда рублей, а по делам о картельных сговорах и закрытых закупках - 1,1 миллиарда рублей. В службе напомнили, что штрафные санкции являются крайней мерой воздействия на нарушителей закона о защите конкуренции. При этом в своей работе ФАС активно использует превентивные меры, в том числе такие, как согласование организациям торгово-сбытовых политик и антимонопольных комплаенсов, систематизация положений, связанных с выдачей предостережений и предупреждений.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС взыскала почти 10 миллиардов рублей штрафов в 2024 году
ФАС в 2024 году взыскала штрафов на общую сумму 9,9 миллиарда рублей