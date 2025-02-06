https://ria.ru/20250206/evrosoyuz-1997639288.html

На Западе признали страшную правду после слов Трампа о НАТО

На Западе признали страшную правду после слов Трампа о НАТО - РИА Новости, 06.02.2025

На Западе признали страшную правду после слов Трампа о НАТО

Странам ЕС придется пойти на новые займы для повышения расходов на оборону, что приведет в будущем к экономическим проблемам, пишет в расследовании для Guardian РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T05:06:00+03:00

2025-02-06T05:06:00+03:00

2025-02-06T07:04:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Странам ЕС придется пойти на новые займы для повышения расходов на оборону, что приведет в будущем к экономическим проблемам, пишет в расследовании для Guardian старший научный сотрудник Центра европейской политики Пол Тэйлор.Ранее в понедельник в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза по вопросам обороны, где обсуждался этот вопрос."Стремительно меняющаяся ситуация в мире вынуждает страны Европы искать все новые источники финансирования. Германия создала специальный фонд из национальных займов в 2022 году. Из-за этого решения с 2027 года ФРГ столкнется с дефицитом бюджета в 30-40 миллиардов евро ежегодно, при условии сохранения расходов на оборону на уровне двух процентов.", — говорится в расследовании.Эксперт считает, что этот уровень однозначно поднимут на летнем саммите НАТО, что приведет к еще более острой нехватке денег в Европе. Тэйлор видит решение вопроса в создании общеевропейского фонда в 500 миллиардов евро. По его мнению, этих денег хватит модернизации сил НАТО в Европе, но при этом само создание такого фонда кажется аналитику сомнительным.Кроме того, в расследовании отмечается нехватка высококвалифицированных специалистов и отсутствие единстваКроме того, в расследовании отмечается нехватка высококвалифицированных специалистов и отсутствие единства среди стран Европы в вопросах коллективной защиты.среди стран Европы в вопросах коллективной защиты.С 2022 года отмечается значительный общий рост расходов на оборону стран НАТО и их союзников. На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны альянса договорились тратить на оборону минимум два процента ВВП. Сейчас, согласно официальным данным, два процента ВВП тратят 23 государства из 32 членов блока.

https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html

https://ria.ru/20250204/sijjarto-1997312616.html

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в мире, европа, брюссель, евросоюз, германия, нато, дональд трамп