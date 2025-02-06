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На Западе признали страшную правду после слов Трампа о НАТО - РИА Новости, 06.02.2025
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05:06 06.02.2025 (обновлено: 07:04 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/evrosoyuz-1997639288.html
На Западе признали страшную правду после слов Трампа о НАТО
На Западе признали страшную правду после слов Трампа о НАТО - РИА Новости, 06.02.2025
На Западе признали страшную правду после слов Трампа о НАТО
Странам ЕС придется пойти на новые займы для повышения расходов на оборону, что приведет в будущем к экономическим проблемам, пишет в расследовании для Guardian РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T05:06:00+03:00
2025-02-06T07:04:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Странам ЕС придется пойти на новые займы для повышения расходов на оборону, что приведет в будущем к экономическим проблемам, пишет в расследовании для Guardian старший научный сотрудник Центра европейской политики Пол Тэйлор.Ранее в понедельник в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза по вопросам обороны, где обсуждался этот вопрос."Стремительно меняющаяся ситуация в мире вынуждает страны Европы искать все новые источники финансирования. Германия создала специальный фонд из национальных займов в 2022 году. Из-за этого решения с 2027 года ФРГ столкнется с дефицитом бюджета в 30-40 миллиардов евро ежегодно, при условии сохранения расходов на оборону на уровне двух процентов.", — говорится в расследовании.Эксперт считает, что этот уровень однозначно поднимут на летнем саммите НАТО, что приведет к еще более острой нехватке денег в Европе. Тэйлор видит решение вопроса в создании общеевропейского фонда в 500 миллиардов евро. По его мнению, этих денег хватит модернизации сил НАТО в Европе, но при этом само создание такого фонда кажется аналитику сомнительным.Кроме того, в расследовании отмечается нехватка высококвалифицированных специалистов и отсутствие единстваКроме того, в расследовании отмечается нехватка высококвалифицированных специалистов и отсутствие единства среди стран Европы в вопросах коллективной защиты.среди стран Европы в вопросах коллективной защиты.С 2022 года отмечается значительный общий рост расходов на оборону стран НАТО и их союзников. На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны альянса договорились тратить на оборону минимум два процента ВВП. Сейчас, согласно официальным данным, два процента ВВП тратят 23 государства из 32 членов блока.
https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html
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в мире, европа, брюссель, евросоюз, германия, нато, дональд трамп
В мире, Европа, Брюссель, Евросоюз, Германия, НАТО, Дональд Трамп
На Западе признали страшную правду после слов Трампа о НАТО

Guardian: страны ЕС не могут найти деньги на увеличение расходов на оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Странам ЕС придется пойти на новые займы для повышения расходов на оборону, что приведет в будущем к экономическим проблемам, пишет в расследовании для Guardian старший научный сотрудник Центра европейской политики Пол Тэйлор.
Ранее в понедельник в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза по вопросам обороны, где обсуждался этот вопрос.
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"Стремительно меняющаяся ситуация в мире вынуждает страны Европы искать все новые источники финансирования. Германия создала специальный фонд из национальных займов в 2022 году. Из-за этого решения с 2027 года ФРГ столкнется с дефицитом бюджета в 30-40 миллиардов евро ежегодно, при условии сохранения расходов на оборону на уровне двух процентов.", — говорится в расследовании.
Эксперт считает, что этот уровень однозначно поднимут на летнем саммите НАТО, что приведет к еще более острой нехватке денег в Европе. Тэйлор видит решение вопроса в создании общеевропейского фонда в 500 миллиардов евро. По его мнению, этих денег хватит модернизации сил НАТО в Европе, но при этом само создание такого фонда кажется аналитику сомнительным.
Кроме того, в расследовании отмечается нехватка высококвалифицированных специалистов и отсутствие единстваКроме того, в расследовании отмечается нехватка высококвалифицированных специалистов и отсутствие единства среди стран Европы в вопросах коллективной защиты.среди стран Европы в вопросах коллективной защиты.

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, объявил, что намерен потребовать от всех стран НАТО повысить расходы на оборону до пяти процентов от их валового внутреннего продукта. При этом он отметил, что многие члены альянса долгое время не выполняли даже обязательство о двух процентах расходов на оборону, пока он сам не настоял на соблюдении этого показателя.

С 2022 года отмечается значительный общий рост расходов на оборону стран НАТО и их союзников. На саммите в Вильнюсе в 2023 году страны альянса договорились тратить на оборону минимум два процента ВВП. Сейчас, согласно официальным данным, два процента ВВП тратят 23 государства из 32 членов блока.
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