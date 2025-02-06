https://ria.ru/20250206/evropa-1997845690.html
Европе дорого обходится отказ от российских ресурсов, заявил глава МЭА
Европе дорого обходится отказ от российских ресурсов, заявил глава МЭА - РИА Новости, 06.02.2025
Европе дорого обходится отказ от российских ресурсов, заявил глава МЭА
Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее, заявил в четверг лава Международного энергетического... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:59:00+03:00
2025-02-06T21:59:00+03:00
2025-02-06T21:59:00+03:00
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энергетика
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Европа платит высокую цену за отказ от российской энергии из-за того, что ранее чрезмерно зависела от нее, заявил в четверг лава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "В Европе мы испытали горькие последствия чрезмерной зависимости от одной страны-производителя энергии, которой была Россия, и мы платим большую цену за это, отключая российскую энергию, с высокими затратами на энергию", - заявил Бироль, выступая в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом совете, признанным нежелательной иностранной организацией в России. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европейский союз сам наносит себе экономический ущерб планами по полному отказу от российских энергоносителей,
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европа, россия, фатих бироль, международное энергетическое агентство, в мире, энергетика, санкции в отношении россии
Европа, Россия, Фатих Бироль, Международное энергетическое агентство, В мире, Энергетика, Санкции в отношении России
Европе дорого обходится отказ от российских ресурсов, заявил глава МЭА
Глава МЭА Бироль: Европе дорого обходится отказ от российских энергоресурсов