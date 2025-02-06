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ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США

ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США - РИА Новости, 06.02.2025

ЕС нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США

Евросоюз нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США в преддверии победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, сообщает издание... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:27:00+03:00

2025-02-06T09:27:00+03:00

2025-02-06T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз нанял лоббистскую фирму для продвижения своих интересов в США в преддверии победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, сообщает издание Politico со ссылкой на отчетные документы. "DCI Group AZ, LLC, будет консультировать делегацию ЕС в США по вопросам коммуникации и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах", - приводит издание слова из отчетной формы DCI. По данным Politico, этот документ был подан в реестр иностранных агентов США 1 ноября 2024 года. Отмечается, что DCI Group хороша известна в Вашингтоне, в предвыборную кампанию 2016 года Трамп нанял бывшего президента компании Джима Мерфи на должность своего директора по национальной политике. С момента основания в 1996 году DCI Group также сотрудничала с военными властями Мьянмы, продвигала интересы Азербайджана в США, работая в целом ряде отраслей, включая табачную, телекоммуникационную и энергетическую.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994593899.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), мьянма, дональд трамп, politico, евросоюз