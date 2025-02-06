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Эквадор попросил Россию о сотрудничестве в сфере электроэнергетики
Эквадор попросил Россию о сотрудничестве в сфере электроэнергетики - РИА Новости, 06.02.2025
Эквадор попросил Россию о сотрудничестве в сфере электроэнергетики
Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:12:00+03:00
2025-02-06T16:12:00+03:00
2025-02-06T16:12:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации - атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в которой фигурирует и атомная", - сказал дипломат. "Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении", - отметил Спринчан. Он добавил, что говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет пока преждевременно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эквадор, россия, новости - ядерные технологии, в мире
Эквадор, Россия, Новости - Ядерные технологии, В мире
Эквадор попросил Россию о сотрудничестве в сфере электроэнергетики
Спринчан: Эквадор попросил РФ о сотрудничестве в электро- и атомной энергетике
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан.
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"Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации - атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в которой фигурирует и атомная", - сказал дипломат.
"Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении", - отметил Спринчан.
Он добавил, что говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет пока преждевременно.