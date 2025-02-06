https://ria.ru/20250206/ekvador-1997771189.html

Эквадор попросил Россию о сотрудничестве в сфере электроэнергетики

Эквадор попросил Россию о сотрудничестве в сфере электроэнергетики - РИА Новости, 06.02.2025

Эквадор попросил Россию о сотрудничестве в сфере электроэнергетики

Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:12:00+03:00

2025-02-06T16:12:00+03:00

2025-02-06T16:12:00+03:00

эквадор

россия

новости - ядерные технологии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/90/1550559032_0:423:1920:1503_1920x0_80_0_0_d202045e3251b7ae22460aae21e5cbc9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Минэнерго Эквадора обратилось к России с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в том числе атомной, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Владимир Спринчан. "Власти Эквадора неоднократно выражали заинтересованность в создании в своей стране нового источника электрогенерации - атомной электростанции. В конце прошедшего года это оформилось в обращение эквадорского министра энергетики к российским партнерам с просьбой о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, в которой фигурирует и атомная", - сказал дипломат. "Понимая, что инфраструктура атомной энергетики является не только сложной по исполнению, но и требует изменения национального законодательства и прохождения международной экспертизы, полагаем, что процесс может быть достаточно длительным. Однако поскольку первый шаг уже сделан, а "дорогу осилит идущий", будем стремиться к движению в этом направлении", - отметил Спринчан. Он добавил, что говорить сегодня о каких-либо сроках начала переговоров на этот счет пока преждевременно.

https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html

эквадор

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эквадор, россия, новости - ядерные технологии, в мире