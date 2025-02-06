https://ria.ru/20250206/eks-premer-1997707575.html

Экс-премьер Польши назвал обвинение Туска в госперевороте глупым

Экс-премьер Польши назвал обвинение Туска в госперевороте глупым - РИА Новости, 06.02.2025

Экс-премьер Польши назвал обвинение Туска в госперевороте глупым

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер считает, что обвинение в адрес нынешнего премьера Дональда Туска в государственном перевороте нужно высмеивать, так... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:04:00+03:00

2025-02-06T13:04:00+03:00

2025-02-06T13:04:00+03:00

в мире

польша

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лешек миллер

анджей дуда

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ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер считает, что обвинение в адрес нынешнего премьера Дональда Туска в государственном перевороте нужно высмеивать, так как оно глупое. Ранее председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьера Туска начато дело по обвинению в государственном перевороте – из-за нарушений при назначении национального прокурора. "Какой Конституционный суд – такой переворот. Это надо высмеивать, это же глупо", - заявил Миллер в эфире радиостанции RadioZET. По его мнению, председатель Конституционного суда своими действиями хочет отвлечь внимание от своих собственных проблем. "Нынешний глава КС чувствует, что у него есть какие-то проблемы, над ним собираются черные тучи еще с прежних мест работы, и он решил сделать бурлеск", - сказал экс-премьер. При этом ответ Туска на обвинения, который, играя в настольный теннис, иронично заявил, что у него есть действительно важные дела, Миллер назвал "выдающимся". "Я помню, что однажды мы с премьер-министром Туском тоже играли в пинг-понг на том же месте, на Парковой. Я проиграл", - вспомнил Миллер. Комментируя ситуацию, в среду вечером Туск разместил на платформе Х видеозапись, где играет в настольный теннис. Под записью премьер написал "Государственный переворот" и поставил смеющийся до слез смайлик. На записи слышно, что некто говорит Туску: "Слушайте, (лидер оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав) Качиньский говорит, что вы совершили государственный переворот". На что Туск, продолжая играть в теннис, со смехом заявил: "Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже". В начале текущего года в польской прокуратуре и вокруг нее возникло противостояние после того, как Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора Польши, несмотря на приказ генпрокурора о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. Был проведен конкурс на замещение должности, по результатам которого Туск назначил национальным прокурором Дариуша Корнелюка. Ранее комментируя ситуацию в национальной прокуратуре, президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по его мнению, пост национального прокурора занимает Барский, поскольку он не был отправлен в отставку премьером в соответствии с действующим законодательством. При этом Дуда уточнил, что для того, чтобы отправить в отставку национального прокурора, премьер должен заручиться согласием президента, чего сделано не было.

https://ria.ru/20250125/tusk-1995488505.html

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в мире, польша, дональд туск, лешек миллер, анджей дуда, право и справедливость