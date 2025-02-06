https://ria.ru/20250206/ekaterinburg-1997662635.html

В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова

В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова - РИА Новости, 06.02.2025

В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова

Блогер Евгений Анисимов задержан в Екатеринбурге по делу о распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:15:00+03:00

2025-02-06T10:15:00+03:00

2025-02-06T10:17:00+03:00

происшествия

екатеринбург

youtube

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Блогер Евгений Анисимов задержан в Екатеринбурге по делу о распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сегодня утром в Екатеринбурге задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта "Прекрасная Россия" он распространил материалы экстремистской направленности", - сказал собеседник агентства. По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран. В настоящее время с блогером проводятся следственные действия, уточнил он. На YouTube "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек. Также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".

https://ria.ru/20241002/blogersha-1975964061.html

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2025

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происшествия, екатеринбург, youtube