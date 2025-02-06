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В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова - РИА Новости, 06.02.2025
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10:15 06.02.2025 (обновлено: 10:17 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ekaterinburg-1997662635.html
В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова
В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова - РИА Новости, 06.02.2025
В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова
Блогер Евгений Анисимов задержан в Екатеринбурге по делу о распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:15:00+03:00
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происшествия
екатеринбург
youtube
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Блогер Евгений Анисимов задержан в Екатеринбурге по делу о распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Сегодня утром в Екатеринбурге задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта "Прекрасная Россия" он распространил материалы экстремистской направленности", - сказал собеседник агентства. По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран. В настоящее время с блогером проводятся следственные действия, уточнил он. На YouTube "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек. Также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".
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происшествия, екатеринбург, youtube
Происшествия, Екатеринбург, YouTube
В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова

В Екатеринбурге задержали YouTube-блогера Анисимова по делу об экстремизме

© Фото : соцсети блогераЕвгений Анисимов
Евгений Анисимов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : соцсети блогера
Евгений Анисимов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Блогер Евгений Анисимов задержан в Екатеринбурге по делу о распространении экстремистских материалов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сегодня утром в Екатеринбурге задержан YouTube-блогер Евгений Анисимов. Предположительно, на ресурсах своего медиа-проекта "Прекрасная Россия" он распространил материалы экстремистской направленности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основанием для возбуждения уголовного дела могли стать неоднократные оскорбительные высказывания Анисимова в адрес сотрудников правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран.
В настоящее время с блогером проводятся следственные действия, уточнил он.
На YouTube "Прекрасная Россия" подписано 194 тысячи человек. Также Анисимов является администратором Telegram-канала "Кортадор".
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