Рейтинг@Mail.ru
Три рейса, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ekaterinburg-1997653122.html
Три рейса, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы
Три рейса, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.02.2025
Три рейса, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы
Три рейса, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за ледяного тумана в пункте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:10:00+03:00
2025-02-06T09:10:00+03:00
екатеринбург
худжанд
благовещенск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795534_131:633:2647:2048_1920x0_80_0_0_40bf1c407fa6508b062dffb440fe64b1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Три рейса, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за ледяного тумана в пункте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". Утром в четверг Екатеринбург накрыл густой смог с запахом гари. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продержатся в уральской столице до вечера 11 февраля. "Аэропорт "Кольцово" не прекращает работу в текущих метеоусловиях, однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме, на запасной ушли рейсы, следовавшие в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241231/kazan-1992132501.html
екатеринбург
худжанд
благовещенск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739795534_162:824:1794:2048_1920x0_80_0_0_f798c4d9d9fd29c2e02cac5aa00726fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, худжанд, благовещенск, происшествия
Екатеринбург, Худжанд, Благовещенск, Происшествия
Три рейса, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы

Три рейса, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за тумана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Три рейса, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за ледяного тумана в пункте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".
Утром в четверг Екатеринбург накрыл густой смог с запахом гари. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продержатся в уральской столице до вечера 11 февраля.
"Аэропорт "Кольцово" не прекращает работу в текущих метеоусловиях, однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме, на запасной ушли рейсы, следовавшие в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока", - говорится в сообщении.
Здание международного аэропорта Бегишево в Набережных Челнах - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Несколько летевших в Казань самолетов перенаправили на запасной аэродром
31 декабря 2024, 09:19
 
ЕкатеринбургХуджандБлаговещенскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала