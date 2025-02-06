https://ria.ru/20250206/ekaterinburg-1997653122.html

Три рейса, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы

Три рейса, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 06.02.2025

Три рейса, летевшие в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы

Три рейса, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за ледяного тумана в пункте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:10:00+03:00

2025-02-06T09:10:00+03:00

2025-02-06T09:10:00+03:00

екатеринбург

худжанд

благовещенск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Три рейса, летевших в Екатеринбург, ушли на запасные аэродромы из-за ледяного тумана в пункте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". Утром в четверг Екатеринбург накрыл густой смог с запахом гари. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе продержатся в уральской столице до вечера 11 февраля. "Аэропорт "Кольцово" не прекращает работу в текущих метеоусловиях, однако в периоды ухудшения видимости из-за блуждающего ледяного тумана на аэродроме, на запасной ушли рейсы, следовавшие в Екатеринбург из Худжанда, Благовещенска и Владивостока", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241231/kazan-1992132501.html

екатеринбург

худжанд

благовещенск

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екатеринбург, худжанд, благовещенск, происшествия