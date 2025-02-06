Горячий Египет: новые цены, туры, места и не только
Coral Travel: россияне адаптировались к путешествиям на море в новых условиях
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шарм-эш-Шейх и Хургада все популярнее у россиян. Египетские курорты предлагают не только пляжный отдых на Красном море, но и яркие городские проекты, современные развлечения и уникальные природные локации. Почему стоит переоткрыть для себя эту страну и что нового здесь появилось — в материале РИА Новости.
Цены на отдых в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде
На февраль туроператоры предлагают сравнительно привлекательные цены по Египту. Именно сейчас гостиницы класса люкс дают большие скидки.
Так, к примеру, тур в Coral Travel на семь дней в новейший, очень стильный отель на "Ультра все включено" — от 207 тысяч на двоих. И кроме этого никаких расходов вообще — в том нет необходимости. Дополнительные экскурсии тоже можно заранее оплатить.
© Getty Images / Travel FaeryКоктейль в баре, Шарм-эш-Шейх
© Getty Images / Travel Faery
Коктейль в баре, Шарм-эш-Шейх
Неделя в Хургаде в отеле Pickalbatros Citadel Resort — от 155 тысяч на двоих (с авиабилетами). Стандартный номер с видом на море, все включено. А в Serry Beach Resort в Deluxe Room — от 250 тысяч.
Погода в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде
Сейчас на курортах Красного моря вполне комфортная погода. Днем — 22-25 градусов, ночью — 12-15. Так что вечером стоит утеплиться.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид на море в отеле Rixos Premium Seagate, Шарм-эш-Шейх, Египет
Вид на море в отеле Rixos Premium Seagate, Шарм-эш-Шейх, Египет
Море — 22-23. Но на побережье может быть довольно ветрено, даже днем.
В марте на несколько градусов теплее, ветры слабее.
Новые достопримечательности Шарм-эш-Шейха: от музеев до аквапарков
Музей Шарм-эш-Шейха
В первом крупном музее на курорте более 5000 артефактов, включая сокровища эпохи фараонов, греко-римские статуи и находки подводных раскопок.
Новый терминал аэропорта
Увеличил пропускную способность до 18 миллионов пассажиров в год. Теперь прилетать гораздо комфортнее, трансферы заметно быстрее.
© Getty Images / ewg3D
Аквапарк в Шарм-эш-Шейхе
Аквапарк в Шарм-эш-Шейхе
© Getty Images / ewg3D
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© Getty Images / Olga355
Hard Rock Cafe в Senzo Mall, Шарм-эш-Шейх
Hard Rock Cafe в Senzo Mall, Шарм-эш-Шейх
© Getty Images / Olga355
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Аквапарк в Шарм-эш-Шейхе
© Getty Images / ewg3D
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Hard Rock Cafe в Senzo Mall, Шарм-эш-Шейх
© Getty Images / Olga355
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Аквапарк Aqua Blue (добавлены новые горки)
Один из самых лучших аквапарков Египта получил дополнительно экстремальные горки, а также зону для малышей с водными лабиринтами.
© Getty Images / Dmitry PotashkinИсторический рынок в Шарм-эш-Шейхе
© Getty Images / Dmitry Potashkin
Исторический рынок в Шарм-эш-Шейхе
Реконструкция Old Market
Исторический рынок преобразился: появились пешеходные зоны, арт-инсталляции и кафе с панорамными видами.
Новые отели в Шарм-Эш-Шейхе
По данным, предоставленным пресс-службой Coral Travel, в последние годы в Шарм-эш-Шейхе открылись такие отели, как Rixos Radamis Sharm El Sheikh (2023-2024 годы), Sunrise Remal Beach Resort (январь 2025-го, после полномасштабного ремонта).
Встреча гостей в одном из отелей Rixos, Шарм-эш-Шейх, Египет
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© Getty Images / slava296
Вид на бассейн в отеле, Шарм-эш-Шейх
Вид на бассейн в отеле, Шарм-эш-Шейх
© Getty Images / slava296
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Встреча гостей в одном из отелей Rixos, Шарм-эш-Шейх, Египет
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Вид на бассейн в отеле, Шарм-эш-Шейх
© Getty Images / slava296
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Также Pickalbatros приобрели два отеля из сети Rixos. Это Pickalbatros Luxury Suites (Ex Rixos Golf Villas & Suites) 5*Deluxe и Pickalbatros Golf Beach Resort (Ex Golf Beach Resort Managed By Rixos) 5*.
Гостям Pickalbatros Laguna Vista Resort SSH и Pickalbatros Palace Resort SSH предоставили возможность пользоваться гольф-полями.
Гастрономические места Шарм-эш-Шейха
Обязательно стоит присмотреться к ресторанам a-la carte в новых отелях класса люкс. Да, в Шарм-эш-Шейхе есть популярные городские кафе и бары (Farsha, Rangoli, Mahony, Hard Rock Cafe и другие). Но самые главные гастрономические открытия ждут вас именно на пятизвездочных курортах.
Хургада: парки, набережные и подводные приключения
Те российские туристы, которые давно тут не были, обязательно увидят что-то новое для себя и интересное.
Музей Хургады
В экспозиции — артефакты из древних Фив и Александрии, включая ювелирные украшения и саркофаги. Отдельный зал посвящен кораблекрушениям Красного моря.
© Getty Images / Patryk_KosmiderНабережная Marina Boulevard, Хургада
© Getty Images / Patryk_Kosmider
Набережная Marina Boulevard, Хургада
Marina Boulevard
Прогулочная набережная с ресторанами, яхт-клубом и музыкальными фонтанами. По вечерам здесь зажигают огни 30-метровая "Пальма желаний" и арт-объекты.
Sand City Hurghada
Парк песчаных скульптур под открытым небом: гигантские фигуры фараонов, сфинксов и героев фильмов.
© Getty Images / AnadoluПарк песчаных скульптур Sand City Hurghada, Хургада
© Getty Images / Anadolu
Парк песчаных скульптур Sand City Hurghada, Хургада
El Gouna Plaza
Общественное пространство спроектировано британскими дизайнерами. Современный район с галереями, кофейнями, конференц-залом, фестивальной площадью и мостом через канал.
Новые отели Хургады
Serry Beach Resort 5* (2023 год) — люксовый курорт с приватным пляжем, идеально подходящий для ценителей спокойного отдыха и любителей дайвинга.
Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh 4* — семейный курорт с ярким дизайном и аквапарком, предлагающий разнообразное питание и анимацию. Расположен вблизи коралловых рифов и торговых зон.
Гастрономические места
The Lodge Steakhouse — стейки на углях и винная карта с десятками позиций.
© Getty Images / igorbondarenkoМорепродукты на рынке, Хургада
© Getty Images / igorbondarenko
Морепродукты на рынке, Хургада
Fish Market Marina — рынок с широким выбором свежайшей рыбы и морепродуктов, которые можно приготовить здесь же: выбирайте лобстера или дораду прямо из садка.
И опять же — за гастрономическим люксом нужно ехать в дорогие отели, это надежнее, чем заходить в туристические кафе на променаде.
Природа и уникальные локации
Дом дельфинов Dolphin House
Экологичный центр, где предлагают поплавать с дельфинами в открытой лагуне, а не в бассейне.
© Getty Images / AndamanSEДельфины в Хургаде
© Getty Images / AndamanSE
Дельфины в Хургаде
Рас-Мохаммед: новые маршруты
В знаменитом национальном парке проложили тропы для трекинга к соленым озерам и маяку.
Остров Тиран: обновленная снорклинг-зона
После реставрации коралловых рифов тут вновь разрешили погружения.
Культура и события
Концертный зал под открытым небом в Шарм-эш-Шейхе
Площадка на 5000 зрителей с передовыми технологиями, хорошей акустикой в живописном окружении гор и моря.
Culturama
Большой панорамный кинотеатр в районе Сохо демонстрирует мультимедийную программу о культурном и природном наследии. Совершите путешествие во времени с 3000 года до нашей эры.
Фестиваль El Gouna Film Festival (ежегодно с 2018 года)
Кинособытие международного уровня с участием голливудских режиссеров.
© Getty Images / Jonathan RashadЦеремония закрытия фестиваля El Gouna Film Festival в Хургаде
© Getty Images / Jonathan Rashad
Церемония закрытия фестиваля El Gouna Film Festival в Хургаде
Оба курорта стали еще ярче. Шарм-эш-Шейх привлекает ценителей истории и роскоши, Хургада — тусовок и активного отдыха. Рейсы из Москвы в Шарм и Хургаду — ежедневно.
Раннее бронирование туров
Продажи в формате раннего бронирования (early booking) продолжают расти. Как рассказали РИА Новости в Coral Travel, россияне адаптировались к путешествиям в новых условиях. Активны все — и агентства, и туристы.
Акция "Раннее бронирование" стартовала еще в октябре и проходит поэтапно. Самые большие скидки, до 60%, были до 31 декабря. Сейчас с каждым месяцем все меньше.
Условия предоплаты необременительные — десять процентов от стоимости тура.
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