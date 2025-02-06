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Горячий Египет: новые цены, туры, места и не только - РИА Новости, 06.02.2025
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Туризм
 
08:00 06.02.2025 (обновлено: 08:01 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/egipet-1997191301.html
Горячий Египет: новые цены, туры, места и не только
Горячий Египет: новые цены, туры, места и не только - РИА Новости, 06.02.2025
Горячий Египет: новые цены, туры, места и не только
Шарм-эш-Шейх и Хургада все популярнее у россиян. Египетские курорты предлагают не только пляжный отдых на Красном море, но и яркие городские проекты,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T08:00:00+03:00
2025-02-06T08:01:00+03:00
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шарм-эш-Шейх и Хургада все популярнее у россиян. Египетские курорты предлагают не только пляжный отдых на Красном море, но и яркие городские проекты, современные развлечения и уникальные природные локации. Почему стоит переоткрыть для себя эту страну и что нового здесь появилось — в материале РИА Новости. Цены на отдых в Шарм-эш-Шейхе и ХургадеНа февраль туроператоры предлагают сравнительно привлекательные цены по Египту. Именно сейчас гостиницы класса люкс дают большие скидки.Так, к примеру, тур в Coral Travel на семь дней в новейший, очень стильный отель на "Ультра все включено" — от 207 тысяч на двоих. И кроме этого никаких расходов вообще — в том нет необходимости. Дополнительные экскурсии тоже можно заранее оплатить.Неделя в Хургаде в отеле Pickalbatros Citadel Resort — от 155 тысяч на двоих (с авиабилетами). Стандартный номер с видом на море, все включено. А в Serry Beach Resort в Deluxe Room — от 250 тысяч.Погода в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде Сейчас на курортах Красного моря вполне комфортная погода. Днем — 22-25 градусов, ночью — 12-15. Так что вечером стоит утеплиться. Море — 22-23. Но на побережье может быть довольно ветрено, даже днем. В марте на несколько градусов теплее, ветры слабее. Новые достопримечательности Шарм-эш-Шейха: от музеев до аквапарковМузей Шарм-эш-ШейхаВ первом крупном музее на курорте более 5000 артефактов, включая сокровища эпохи фараонов, греко-римские статуи и находки подводных раскопок. Новый терминал аэропорта Увеличил пропускную способность до 18 миллионов пассажиров в год. Теперь прилетать гораздо комфортнее, трансферы заметно быстрее.Аквапарк Aqua Blue (добавлены новые горки)Один из самых лучших аквапарков Египта получил дополнительно экстремальные горки, а также зону для малышей с водными лабиринтами.Реконструкция Old MarketИсторический рынок преобразился: появились пешеходные зоны, арт-инсталляции и кафе с панорамными видами.Новые отели в Шарм-Эш-ШейхеПо данным, предоставленным пресс-службой Coral Travel, в последние годы в Шарм-эш-Шейхе открылись такие отели, как Rixos Radamis Sharm El Sheikh (2023-2024 годы), Sunrise Remal Beach Resort (январь 2025-го, после полномасштабного ремонта).Также Pickalbatros приобрели два отеля из сети Rixos. Это Pickalbatros Luxury Suites (Ex Rixos Golf Villas &amp; Suites) 5*Deluxe и Pickalbatros Golf Beach Resort (Ex Golf Beach Resort Managed By Rixos) 5*. Гостям Pickalbatros Laguna Vista Resort SSH и Pickalbatros Palace Resort SSH предоставили возможность пользоваться гольф-полями.Гастрономические места Шарм-эш-ШейхаОбязательно стоит присмотреться к ресторанам a-la carte в новых отелях класса люкс. Да, в Шарм-эш-Шейхе есть популярные городские кафе и бары (Farsha, Rangoli, Mahony, Hard Rock Cafe и другие). Но самые главные гастрономические открытия ждут вас именно на пятизвездочных курортах.Хургада: парки, набережные и подводные приключенияТе российские туристы, которые давно тут не были, обязательно увидят что-то новое для себя и интересное.Музей ХургадыВ экспозиции — артефакты из древних Фив и Александрии, включая ювелирные украшения и саркофаги. Отдельный зал посвящен кораблекрушениям Красного моря.Marina Boulevard Прогулочная набережная с ресторанами, яхт-клубом и музыкальными фонтанами. По вечерам здесь зажигают огни 30-метровая "Пальма желаний" и арт-объекты.Sand City HurghadaПарк песчаных скульптур под открытым небом: гигантские фигуры фараонов, сфинксов и героев фильмов.El Gouna PlazaОбщественное пространство спроектировано британскими дизайнерами. Современный район с галереями, кофейнями, конференц-залом, фестивальной площадью и мостом через канал.Новые отели ХургадыSerry Beach Resort 5* (2023 год) — люксовый курорт с приватным пляжем, идеально подходящий для ценителей спокойного отдыха и любителей дайвинга.Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh 4* — семейный курорт с ярким дизайном и аквапарком, предлагающий разнообразное питание и анимацию. Расположен вблизи коралловых рифов и торговых зон.Гастрономические местаThe Lodge Steakhouse — стейки на углях и винная карта с десятками позиций.Fish Market Marina — рынок с широким выбором свежайшей рыбы и морепродуктов, которые можно приготовить здесь же: выбирайте лобстера или дораду прямо из садка.И опять же — за гастрономическим люксом нужно ехать в дорогие отели, это надежнее, чем заходить в туристические кафе на променаде. Природа и уникальные локацииДом дельфинов Dolphin House Экологичный центр, где предлагают поплавать с дельфинами в открытой лагуне, а не в бассейне.Рас-Мохаммед: новые маршруты В знаменитом национальном парке проложили тропы для трекинга к соленым озерам и маяку.Остров Тиран: обновленная снорклинг-зона После реставрации коралловых рифов тут вновь разрешили погружения.Культура и событияКонцертный зал под открытым небом в Шарм-эш-ШейхеПлощадка на 5000 зрителей с передовыми технологиями, хорошей акустикой в живописном окружении гор и моря.CulturamaБольшой панорамный кинотеатр в районе Сохо демонстрирует мультимедийную программу о культурном и природном наследии. Совершите путешествие во времени с 3000 года до нашей эры.Фестиваль El Gouna Film Festival (ежегодно с 2018 года)Кинособытие международного уровня с участием голливудских режиссеров.Оба курорта стали еще ярче. Шарм-эш-Шейх привлекает ценителей истории и роскоши, Хургада — тусовок и активного отдыха. Рейсы из Москвы в Шарм и Хургаду — ежедневно.Раннее бронирование туровПродажи в формате раннего бронирования (early booking) продолжают расти. Как рассказали РИА Новости в Coral Travel, россияне адаптировались к путешествиям в новых условиях. Активны все — и агентства, и туристы.Акция "Раннее бронирование" стартовала еще в октябре и проходит поэтапно. Самые большие скидки, до 60%, были до 31 декабря. Сейчас с каждым месяцем все меньше.Условия предоплаты необременительные — десять процентов от стоимости тура.
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хургада
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египет
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Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Египет, Coral Travel, Туризм, Туризм-Важное, Маршруты - Туризм, Фото - Туризм, Актуальное - Туризм, Красное море, Достопримечательности, Туры, горячие туры, бронирование, Авиабилеты, авиарейсы, маршруты, Цены, Шарм-эль-Шейх
Горячий Египет: новые цены, туры, места и не только

Coral Travel: россияне адаптировались к путешествиям на море в новых условиях

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на причале в Хургаде
Туристы на причале в Хургаде - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шарм-эш-Шейх и Хургада все популярнее у россиян. Египетские курорты предлагают не только пляжный отдых на Красном море, но и яркие городские проекты, современные развлечения и уникальные природные локации. Почему стоит переоткрыть для себя эту страну и что нового здесь появилось — в материале РИА Новости.

Цены на отдых в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде

На февраль туроператоры предлагают сравнительно привлекательные цены по Египту. Именно сейчас гостиницы класса люкс дают большие скидки.
Так, к примеру, тур в Coral Travel на семь дней в новейший, очень стильный отель на "Ультра все включено" — от 207 тысяч на двоих. И кроме этого никаких расходов вообще — в том нет необходимости. Дополнительные экскурсии тоже можно заранее оплатить.
© Getty Images / Travel FaeryКоктейль в баре, Шарм-эш-Шейх
Коктейль в баре, Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Travel Faery
Коктейль в баре, Шарм-эш-Шейх
Неделя в Хургаде в отеле Pickalbatros Citadel Resort — от 155 тысяч на двоих (с авиабилетами). Стандартный номер с видом на море, все включено. А в Serry Beach Resort в Deluxe Room — от 250 тысяч.

Погода в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде

Сейчас на курортах Красного моря вполне комфортная погода. Днем — 22-25 градусов, ночью — 12-15. Так что вечером стоит утеплиться.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вид на море в отеле Rixos Premium Seagate, Шарм-эш-Шейх, Египет
Вид на море в отеле Rixos Premium Seagate, Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Вид на море в отеле Rixos Premium Seagate, Шарм-эш-Шейх, Египет
Море — 22-23. Но на побережье может быть довольно ветрено, даже днем.
В марте на несколько градусов теплее, ветры слабее.

Новые достопримечательности Шарм-эш-Шейха: от музеев до аквапарков

© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Шарм-эш-Шейх, Египет

Шарм-эш-Шейх, Египет

Шарм-эш-Шейх, Египет

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 2
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Вход в музей Шарм-эш-Шейха, Египет
Вход в музей Шарм-эш-Шейха, Египет
Вход в музей Шарм-эш-Шейха, Египет
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2

Шарм-эш-Шейх, Египет

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 2
Вход в музей Шарм-эш-Шейха, Египет
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
2 из 2
Музей Шарм-эш-Шейха
В первом крупном музее на курорте более 5000 артефактов, включая сокровища эпохи фараонов, греко-римские статуи и находки подводных раскопок.
Новый терминал аэропорта
Увеличил пропускную способность до 18 миллионов пассажиров в год. Теперь прилетать гораздо комфортнее, трансферы заметно быстрее.
© РИА Новости / Надим Зуауи | Перейти в медиабанк

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх

Международный аэропорт Шарм-эль-Шейх

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх

© РИА Новости / Надим Зуауи
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1 из 4
© Getty Images / ewg3D

Аквапарк в Шарм-эш-Шейхе

Аквапарк в Шарм-Эль-Шейхе

Аквапарк в Шарм-эш-Шейхе

© Getty Images / ewg3D
2 из 4
© Getty Images / Olga355

Hard Rock Cafe в Senzo Mall, Шарм-эш-Шейх

Hard Rock Cafe в Senzo Mall, Шарм-Эль-Шейх

Hard Rock Cafe в Senzo Mall, Шарм-эш-Шейх

© Getty Images / Olga355
3 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Мемориал "Площадь мира", Шарм-эш-Шейх, Египет
Мемориал Площадь мира, Шарм-эш-Шейх, Египет
Мемориал "Площадь мира", Шарм-эш-Шейх, Египет
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 4

Международный аэропорт Шарм-эш-Шейх

© РИА Новости / Надим Зуауи
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1 из 4

Аквапарк в Шарм-эш-Шейхе

© Getty Images / ewg3D
2 из 4

Hard Rock Cafe в Senzo Mall, Шарм-эш-Шейх

© Getty Images / Olga355
3 из 4
Мемориал "Площадь мира", Шарм-эш-Шейх, Египет
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 4
Аквапарк Aqua Blue (добавлены новые горки)
Один из самых лучших аквапарков Египта получил дополнительно экстремальные горки, а также зону для малышей с водными лабиринтами.
© Getty Images / Dmitry PotashkinИсторический рынок в Шарм-эш-Шейхе
Исторический рынок в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Dmitry Potashkin
Исторический рынок в Шарм-эш-Шейхе
Реконструкция Old Market
Исторический рынок преобразился: появились пешеходные зоны, арт-инсталляции и кафе с панорамными видами.
Новые отели в Шарм-Эш-Шейхе
По данным, предоставленным пресс-службой Coral Travel, в последние годы в Шарм-эш-Шейхе открылись такие отели, как Rixos Radamis Sharm El Sheikh (2023-2024 годы), Sunrise Remal Beach Resort (январь 2025-го, после полномасштабного ремонта).
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Встреча гостей в одном из отелей Rixos, Шарм-эш-Шейх, Египет

Шарм-эш-Шейх, Египет

Встреча гостей в одном из отелей Rixos, Шарм-эш-Шейх, Египет

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 4
© Getty Images / slava296

Вид на бассейн в отеле, Шарм-эш-Шейх

Вид на бассейн в отеле, Шарм-эш-Шейх

Вид на бассейн в отеле, Шарм-эш-Шейх

© Getty Images / slava296
2 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Шведский стол в отеле, Шарм-эш-Шейх
Шведский стол в отеле, Шарм-эш-Шейх
Шведский стол в отеле, Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 4
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Шарм-эш-Шейх, Египет

Шарм-эш-Шейх, Египет

Шарм-эш-Шейх, Египет

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 4

Встреча гостей в одном из отелей Rixos, Шарм-эш-Шейх, Египет

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
1 из 4

Вид на бассейн в отеле, Шарм-эш-Шейх

© Getty Images / slava296
2 из 4
Шведский стол в отеле, Шарм-эш-Шейх
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
3 из 4

Шарм-эш-Шейх, Египет

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
4 из 4
Также Pickalbatros приобрели два отеля из сети Rixos. Это Pickalbatros Luxury Suites (Ex Rixos Golf Villas & Suites) 5*Deluxe и Pickalbatros Golf Beach Resort (Ex Golf Beach Resort Managed By Rixos) 5*.
Гостям Pickalbatros Laguna Vista Resort SSH и Pickalbatros Palace Resort SSH предоставили возможность пользоваться гольф-полями.
Гастрономические места Шарм-эш-Шейха
Обязательно стоит присмотреться к ресторанам a-la carte в новых отелях класса люкс. Да, в Шарм-эш-Шейхе есть популярные городские кафе и бары (Farsha, Rangoli, Mahony, Hard Rock Cafe и другие). Но самые главные гастрономические открытия ждут вас именно на пятизвездочных курортах.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Гриль в ресторане в новейшем отеле Rixos Radamis, Шарм-эш-Шейх
Гриль в ресторане в новейшем отеле Rixos Radamis, Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Гриль в ресторане в новейшем отеле Rixos Radamis, Шарм-эш-Шейх

Хургада: парки, набережные и подводные приключения

Те российские туристы, которые давно тут не были, обязательно увидят что-то новое для себя и интересное.
Музей Хургады
В экспозиции — артефакты из древних Фив и Александрии, включая ювелирные украшения и саркофаги. Отдельный зал посвящен кораблекрушениям Красного моря.
© Getty Images / Patryk_KosmiderНабережная Marina Boulevard, Хургада
Набережная Marina Boulevard, Хургада - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Patryk_Kosmider
Набережная Marina Boulevard, Хургада
Marina Boulevard
Прогулочная набережная с ресторанами, яхт-клубом и музыкальными фонтанами. По вечерам здесь зажигают огни 30-метровая "Пальма желаний" и арт-объекты.
Sand City Hurghada
Парк песчаных скульптур под открытым небом: гигантские фигуры фараонов, сфинксов и героев фильмов.
© Getty Images / AnadoluПарк песчаных скульптур Sand City Hurghada, Хургада
Парк песчаных скульптур Sand City Hurghada, Хургада - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Anadolu
Парк песчаных скульптур Sand City Hurghada, Хургада
El Gouna Plaza
Общественное пространство спроектировано британскими дизайнерами. Современный район с галереями, кофейнями, конференц-залом, фестивальной площадью и мостом через канал.
Новые отели Хургады
Serry Beach Resort 5* (2023 год) — люксовый курорт с приватным пляжем, идеально подходящий для ценителей спокойного отдыха и любителей дайвинга.
Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh 4* — семейный курорт с ярким дизайном и аквапарком, предлагающий разнообразное питание и анимацию. Расположен вблизи коралловых рифов и торговых зон.
Гастрономические места
The Lodge Steakhouse — стейки на углях и винная карта с десятками позиций.
© Getty Images / igorbondarenkoМорепродукты на рынке, Хургада
Морепродукты на рынке, Хургада - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / igorbondarenko
Морепродукты на рынке, Хургада
Fish Market Marina — рынок с широким выбором свежайшей рыбы и морепродуктов, которые можно приготовить здесь же: выбирайте лобстера или дораду прямо из садка.
И опять же — за гастрономическим люксом нужно ехать в дорогие отели, это надежнее, чем заходить в туристические кафе на променаде.

Природа и уникальные локации

Дом дельфинов Dolphin House
Экологичный центр, где предлагают поплавать с дельфинами в открытой лагуне, а не в бассейне.
© Getty Images / AndamanSEДельфины в Хургаде
Дельфины в Хургаде - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / AndamanSE
Дельфины в Хургаде
Рас-Мохаммед: новые маршруты
В знаменитом национальном парке проложили тропы для трекинга к соленым озерам и маяку.
Остров Тиран: обновленная снорклинг-зона
После реставрации коралловых рифов тут вновь разрешили погружения.

Культура и события

Концертный зал под открытым небом в Шарм-эш-Шейхе
Площадка на 5000 зрителей с передовыми технологиями, хорошей акустикой в живописном окружении гор и моря.
© РИА Новости / Анастасия Мельникова Поющие фонтаны в Сохо, Шарм-эш-Шейх, Египет
Поющие фонтаны в Сохо, Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Поющие фонтаны в Сохо, Шарм-эш-Шейх, Египет
Culturama
Большой панорамный кинотеатр в районе Сохо демонстрирует мультимедийную программу о культурном и природном наследии. Совершите путешествие во времени с 3000 года до нашей эры.
Фестиваль El Gouna Film Festival (ежегодно с 2018 года)
Кинособытие международного уровня с участием голливудских режиссеров.
© Getty Images / Jonathan RashadЦеремония закрытия фестиваля El Gouna Film Festival в Хургаде
Церемония закрытия фестиваля El Gouna Film Festival в Хургаде - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Jonathan Rashad
Церемония закрытия фестиваля El Gouna Film Festival в Хургаде
Оба курорта стали еще ярче. Шарм-эш-Шейх привлекает ценителей истории и роскоши, Хургада — тусовок и активного отдыха. Рейсы из Москвы в Шарм и Хургаду — ежедневно.

Раннее бронирование туров

Продажи в формате раннего бронирования (early booking) продолжают расти. Как рассказали РИА Новости в Coral Travel, россияне адаптировались к путешествиям в новых условиях. Активны все — и агентства, и туристы.
Акция "Раннее бронирование" стартовала еще в октябре и проходит поэтапно. Самые большие скидки, до 60%, были до 31 декабря. Сейчас с каждым месяцем все меньше.
Условия предоплаты необременительные — десять процентов от стоимости тура.
Аквалангисты в Красном море - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Отдых в Египте: как сэкономить и найти выгодный тур
28 декабря 2024, 21:30
 
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