Горячий Египет: новые цены, туры, места и не только

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Шарм-эш-Шейх и Хургада все популярнее у россиян. Египетские курорты предлагают не только пляжный отдых на Красном море, но и яркие городские проекты, современные развлечения и уникальные природные локации. Почему стоит переоткрыть для себя эту страну и что нового здесь появилось — в материале РИА Новости. Цены на отдых в Шарм-эш-Шейхе и ХургадеНа февраль туроператоры предлагают сравнительно привлекательные цены по Египту. Именно сейчас гостиницы класса люкс дают большие скидки.Так, к примеру, тур в Coral Travel на семь дней в новейший, очень стильный отель на "Ультра все включено" — от 207 тысяч на двоих. И кроме этого никаких расходов вообще — в том нет необходимости. Дополнительные экскурсии тоже можно заранее оплатить.Неделя в Хургаде в отеле Pickalbatros Citadel Resort — от 155 тысяч на двоих (с авиабилетами). Стандартный номер с видом на море, все включено. А в Serry Beach Resort в Deluxe Room — от 250 тысяч.Погода в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде Сейчас на курортах Красного моря вполне комфортная погода. Днем — 22-25 градусов, ночью — 12-15. Так что вечером стоит утеплиться. Море — 22-23. Но на побережье может быть довольно ветрено, даже днем. В марте на несколько градусов теплее, ветры слабее. Новые достопримечательности Шарм-эш-Шейха: от музеев до аквапарковМузей Шарм-эш-ШейхаВ первом крупном музее на курорте более 5000 артефактов, включая сокровища эпохи фараонов, греко-римские статуи и находки подводных раскопок. Новый терминал аэропорта Увеличил пропускную способность до 18 миллионов пассажиров в год. Теперь прилетать гораздо комфортнее, трансферы заметно быстрее.Аквапарк Aqua Blue (добавлены новые горки)Один из самых лучших аквапарков Египта получил дополнительно экстремальные горки, а также зону для малышей с водными лабиринтами.Реконструкция Old MarketИсторический рынок преобразился: появились пешеходные зоны, арт-инсталляции и кафе с панорамными видами.Новые отели в Шарм-Эш-ШейхеПо данным, предоставленным пресс-службой Coral Travel, в последние годы в Шарм-эш-Шейхе открылись такие отели, как Rixos Radamis Sharm El Sheikh (2023-2024 годы), Sunrise Remal Beach Resort (январь 2025-го, после полномасштабного ремонта).Также Pickalbatros приобрели два отеля из сети Rixos. Это Pickalbatros Luxury Suites (Ex Rixos Golf Villas & Suites) 5*Deluxe и Pickalbatros Golf Beach Resort (Ex Golf Beach Resort Managed By Rixos) 5*. Гостям Pickalbatros Laguna Vista Resort SSH и Pickalbatros Palace Resort SSH предоставили возможность пользоваться гольф-полями.Гастрономические места Шарм-эш-ШейхаОбязательно стоит присмотреться к ресторанам a-la carte в новых отелях класса люкс. Да, в Шарм-эш-Шейхе есть популярные городские кафе и бары (Farsha, Rangoli, Mahony, Hard Rock Cafe и другие). Но самые главные гастрономические открытия ждут вас именно на пятизвездочных курортах.Хургада: парки, набережные и подводные приключенияТе российские туристы, которые давно тут не были, обязательно увидят что-то новое для себя и интересное.Музей ХургадыВ экспозиции — артефакты из древних Фив и Александрии, включая ювелирные украшения и саркофаги. Отдельный зал посвящен кораблекрушениям Красного моря.Marina Boulevard Прогулочная набережная с ресторанами, яхт-клубом и музыкальными фонтанами. По вечерам здесь зажигают огни 30-метровая "Пальма желаний" и арт-объекты.Sand City HurghadaПарк песчаных скульптур под открытым небом: гигантские фигуры фараонов, сфинксов и героев фильмов.El Gouna PlazaОбщественное пространство спроектировано британскими дизайнерами. Современный район с галереями, кофейнями, конференц-залом, фестивальной площадью и мостом через канал.Новые отели ХургадыSerry Beach Resort 5* (2023 год) — люксовый курорт с приватным пляжем, идеально подходящий для ценителей спокойного отдыха и любителей дайвинга.Flow Spectrum Resort Sahl Hasheesh 4* — семейный курорт с ярким дизайном и аквапарком, предлагающий разнообразное питание и анимацию. Расположен вблизи коралловых рифов и торговых зон.Гастрономические местаThe Lodge Steakhouse — стейки на углях и винная карта с десятками позиций.Fish Market Marina — рынок с широким выбором свежайшей рыбы и морепродуктов, которые можно приготовить здесь же: выбирайте лобстера или дораду прямо из садка.И опять же — за гастрономическим люксом нужно ехать в дорогие отели, это надежнее, чем заходить в туристические кафе на променаде. Природа и уникальные локацииДом дельфинов Dolphin House Экологичный центр, где предлагают поплавать с дельфинами в открытой лагуне, а не в бассейне.Рас-Мохаммед: новые маршруты В знаменитом национальном парке проложили тропы для трекинга к соленым озерам и маяку.Остров Тиран: обновленная снорклинг-зона После реставрации коралловых рифов тут вновь разрешили погружения.Культура и событияКонцертный зал под открытым небом в Шарм-эш-ШейхеПлощадка на 5000 зрителей с передовыми технологиями, хорошей акустикой в живописном окружении гор и моря.CulturamaБольшой панорамный кинотеатр в районе Сохо демонстрирует мультимедийную программу о культурном и природном наследии. Совершите путешествие во времени с 3000 года до нашей эры.Фестиваль El Gouna Film Festival (ежегодно с 2018 года)Кинособытие международного уровня с участием голливудских режиссеров.Оба курорта стали еще ярче. Шарм-эш-Шейх привлекает ценителей истории и роскоши, Хургада — тусовок и активного отдыха. Рейсы из Москвы в Шарм и Хургаду — ежедневно.Раннее бронирование туровПродажи в формате раннего бронирования (early booking) продолжают расти. Как рассказали РИА Новости в Coral Travel, россияне адаптировались к путешествиям в новых условиях. Активны все — и агентства, и туристы.Акция "Раннее бронирование" стартовала еще в октябре и проходит поэтапно. Самые большие скидки, до 60%, были до 31 декабря. Сейчас с каждым месяцем все меньше.Условия предоплаты необременительные — десять процентов от стоимости тура.

