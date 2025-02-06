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Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий - РИА Новости, 06.02.2025
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15:54 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/duda-1997766787.html
Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий
Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий - РИА Новости, 06.02.2025
Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий
Оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда считает размер пенсии, которую ему будут выплачивать, невысокой. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:54:00+03:00
2025-02-06T15:54:00+03:00
в мире
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда считает размер пенсии, которую ему будут выплачивать, невысокой. "Сейчас чистыми это около 11-12 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов США). Это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека", - сказал Дуда в эфире программы Godzina Zero. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил порталу onet.pl, что польский лидер Дуда после завершения работы на посту главы государства в 2025 году намерен претендовать на пост президента МОК. Сам Дуда о своих планах после ухода с поста пока не сообщал, заявив только, что будет "служить Польше".
https://ria.ru/20250203/duda-1996967777.html
https://ria.ru/20250203/kandidat-1996970314.html
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в мире, польша, анджей дуда
В мире, Польша, Анджей Дуда
Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий

Уходящий президент Польши Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда считает размер пенсии, которую ему будут выплачивать, невысокой.
"Сейчас чистыми это около 11-12 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов США). Это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека", - сказал Дуда в эфире программы Godzina Zero.
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
В Польше оценили президентство Дуды
3 февраля, 09:51
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд.
Ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил порталу onet.pl, что польский лидер Дуда после завершения работы на посту главы государства в 2025 году намерен претендовать на пост президента МОК.
Сам Дуда о своих планах после ухода с поста пока не сообщал, заявив только, что будет "служить Польше".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Кандидат в президенты Польши обвинила Маска во вмешательстве в выборы
3 февраля, 09:57
 
В миреПольшаАнджей Дуда
 
 
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