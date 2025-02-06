https://ria.ru/20250206/duda-1997766787.html

Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий

Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий - РИА Новости, 06.02.2025

Дуда пожаловался на невысокую будущую пенсию после истечения полномочий

Оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда считает размер пенсии, которую ему будут выплачивать, невысокой. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:54:00+03:00

2025-02-06T15:54:00+03:00

2025-02-06T15:54:00+03:00

в мире

польша

анджей дуда

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ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Оставляющий пост президента Польши Анджей Дуда считает размер пенсии, которую ему будут выплачивать, невысокой. "Сейчас чистыми это около 11-12 тысяч злотых (около 3 тысяч долларов США). Это не такая уж и большая сумма, принимая во внимание всю ответственность, которая возлагалась все эти годы на посту президента, и тот факт, что сейчас эту пенсию получают в Польше три человека", - сказал Дуда в эфире программы Godzina Zero. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Ранее экс-президент Польши Александр Квасьневский сообщил порталу onet.pl, что польский лидер Дуда после завершения работы на посту главы государства в 2025 году намерен претендовать на пост президента МОК. Сам Дуда о своих планах после ухода с поста пока не сообщал, заявив только, что будет "служить Польше".

https://ria.ru/20250203/duda-1996967777.html

https://ria.ru/20250203/kandidat-1996970314.html

польша

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в мире, польша, анджей дуда