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В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.02.2025
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11:22 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/dtp-1997681522.html
В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие
В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.02.2025
В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие
Водитель маршрутки в Иркутске врезался в столб, ему и пяти пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:22:00+03:00
2025-02-06T11:22:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 6 фев - РИА Новости. Водитель маршрутки в Иркутске врезался в столб, ему и пяти пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Дорожная авария произошла утром в четверг в Иркутске на улице Байкальской. "Установлено, что 34-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ГАЗ А64R42", вблизи ООТ "Релейный завод", не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять пассажиров и водитель. Им всем понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении. СК и прокуратура проводят проверку обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html
иркутск
иркутская область
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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие

В Иркутске маршрутка врезалась в столб, пострадали пять пассажиров и водитель

© Фото : МВД38/TelegramДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске
ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : МВД38/Telegram
ДТП с участием маршрутного автобуса в Иркутске
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ИРКУТСК, 6 фев - РИА Новости. Водитель маршрутки в Иркутске врезался в столб, ему и пяти пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Дорожная авария произошла утром в четверг в Иркутске на улице Байкальской.
"Установлено, что 34-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ГАЗ А64R42", вблизи ООТ "Релейный завод", не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять пассажиров и водитель. Им всем понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
СК и прокуратура проводят проверку обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
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ПроисшествияИркутскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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