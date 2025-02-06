https://ria.ru/20250206/dtp-1997681522.html

В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие

В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.02.2025

В Иркутске маршрутка врезалась в столб, есть пострадавшие

Водитель маршрутки в Иркутске врезался в столб, ему и пяти пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:22:00+03:00

2025-02-06T11:22:00+03:00

2025-02-06T11:22:00+03:00

происшествия

иркутск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 6 фев - РИА Новости. Водитель маршрутки в Иркутске врезался в столб, ему и пяти пассажирам потребовалась медицинская помощь, сообщает ГУ МВД по Иркутской области. Дорожная авария произошла утром в четверг в Иркутске на улице Байкальской. "Установлено, что 34-летний водитель, управляя маршрутным автобусом "ГАЗ А64R42", вблизи ООТ "Релейный завод", не справился с управлением и допустил наезд на световую опору. В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились пять пассажиров и водитель. Им всем понадобилась медицинская помощь", - говорится в сообщении. СК и прокуратура проводят проверку обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)