https://ria.ru/20250206/dron-1997823574.html

Школы и больницы в Белгородской и Курской областях защитят от дронов

Школы и больницы в Белгородской и Курской областях защитят от дронов - РИА Новости, 06.02.2025

Школы и больницы в Белгородской и Курской областях защитят от дронов

Школы и больницы на приграничных территориях Белгородской и Курской областей могут защитить с помощью специальных сеток, способных отражать удары беспилотников, РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:09:00+03:00

2025-02-06T19:09:00+03:00

2025-02-06T19:09:00+03:00

технологии

курская область

дмитрий дорофеев

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Школы и больницы на приграничных территориях Белгородской и Курской областей могут защитить с помощью специальных сеток, способных отражать удары беспилотников, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Системы механической защиты" Дмитрий Дорофеев. Компания разрабатывает улавливающую сеть "Дарвин" для защиты предприятий, техники и людей от атак беспилотников. "Сейчас в Белгородской, Курской областях, на приграничных территориях, обсуждается проект по укрытию школ, общежитий, больниц с помощью этого материала", - сказал Дорофеев на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Крокус Экспо. Как пояснил гендиректор, инновационный тип плетения нити - "паучий узел" - позволяет снизить силу удара дрона и уменьшить вероятность детонации взрывного устройства. По словам Дорофеева, сетка уже применяется для обеспечения безопасности на гражданских объектах критической инфраструктуры, в том числе нефтебазах.

https://ria.ru/20241118/detektory-1984327621.html

курская область

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Сети для отражения ударов беспилотников Специальные сети, способные отражать удары беспилотников, показали на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. В компании "Системы механической защиты" рассказали РИА Новости, что такими сетями можно было бы "укрыть" школы в Курской и Белгородской областях (на картинках – соответствующие проекты). Разработчик заявляет, что инновационный тип плетения нити - "паучий узел" - позволяет снизить силу удара дрона и уменьшить вероятность детонации взрывного устройства. 2025-02-06T19:09 true PT0M19S

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технологии, курская область, дмитрий дорофеев