https://ria.ru/20250206/dron-1997823574.html
Школы и больницы в Белгородской и Курской областях защитят от дронов
Школы и больницы в Белгородской и Курской областях защитят от дронов - РИА Новости, 06.02.2025
Школы и больницы в Белгородской и Курской областях защитят от дронов
Школы и больницы на приграничных территориях Белгородской и Курской областей могут защитить с помощью специальных сеток, способных отражать удары беспилотников, РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:09:00+03:00
2025-02-06T19:09:00+03:00
2025-02-06T19:09:00+03:00
технологии
курская область
дмитрий дорофеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997819571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d55ccb9c019905f2c2aeebca0ebac76a.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Школы и больницы на приграничных территориях Белгородской и Курской областей могут защитить с помощью специальных сеток, способных отражать удары беспилотников, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Системы механической защиты" Дмитрий Дорофеев. Компания разрабатывает улавливающую сеть "Дарвин" для защиты предприятий, техники и людей от атак беспилотников. "Сейчас в Белгородской, Курской областях, на приграничных территориях, обсуждается проект по укрытию школ, общежитий, больниц с помощью этого материала", - сказал Дорофеев на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Крокус Экспо. Как пояснил гендиректор, инновационный тип плетения нити - "паучий узел" - позволяет снизить силу удара дрона и уменьшить вероятность детонации взрывного устройства. По словам Дорофеева, сетка уже применяется для обеспечения безопасности на гражданских объектах критической инфраструктуры, в том числе нефтебазах.
https://ria.ru/20241118/detektory-1984327621.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997819571_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_73e9d2b6b1fc748c5706cb64bce78a8b.jpg
Сети для отражения ударов беспилотников
Специальные сети, способные отражать удары беспилотников, показали на выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS. В компании "Системы механической защиты" рассказали РИА Новости, что такими сетями можно было бы "укрыть" школы в Курской и Белгородской областях (на картинках – соответствующие проекты).
Разработчик заявляет, что инновационный тип плетения нити - "паучий узел" - позволяет снизить силу удара дрона и уменьшить вероятность детонации взрывного устройства.
2025-02-06T19:09
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, курская область, дмитрий дорофеев
Технологии, Курская область, Дмитрий Дорофеев
Школы и больницы в Белгородской и Курской областях защитят от дронов
Школы и больницы в Белгородской и Курской областях защитят от БПЛА сеткой