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Банк добивается от обвиняемого в убийстве пасынка Намина погашения кредита - РИА Новости, 06.02.2025
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05:39 06.02.2025 (обновлено: 06:02 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/dolg-1997641502.html
Банк добивается от обвиняемого в убийстве пасынка Намина погашения кредита
Банк добивается от обвиняемого в убийстве пасынка Намина погашения кредита - РИА Новости, 06.02.2025
Банк добивается от обвиняемого в убийстве пасынка Намина погашения кредита
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян, который обвиняется в двойном убийстве, должен погасить кредитный долг в банке по решению суда, следует из... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T05:39:00+03:00
2025-02-06T06:02:00+03:00
происшествия
стас намин
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян, который обвиняется в двойном убийстве, должен погасить кредитный долг в банке по решению суда, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В октябре 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья были обнаружены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. По подозрению в преступлении был задержан пасынок Намина Роман, который сам заявил, что убил бабушку, потом позвонил брату и убил его. Ему было предъявлено обвинение и он был арестован. В центре Стаса Намина, как сообщалось ранее, говорили, что Роман сам взял знаменитую фамилию мужа своей матери. Как выяснило РИА Новости, уже после ареста он поменял фамилию на Ткаченко. За месяц до ареста, в сентябре 2023 года, как говорится в материалах дела, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк, как отмечается в документах, расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован банком и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал. Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту, которые представляют собой основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года. Суд иск удовлетворил.
https://ria.ru/20250204/stas-1997212955.html
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происшествия, стас намин
Происшествия, Стас Намин
Банк добивается от обвиняемого в убийстве пасынка Намина погашения кредита

Суд обязал обвиняемого в убийстве пасынка Намина Микояна погасить кредитный долг

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомате. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Микоян, который обвиняется в двойном убийстве, должен погасить кредитный долг в банке по решению суда, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В октябре 2023 года в частном доме в деревне Крюково Истринского района Подмосковья были обнаружены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранами. По подозрению в преступлении был задержан пасынок Намина Роман, который сам заявил, что убил бабушку, потом позвонил брату и убил его. Ему было предъявлено обвинение и он был арестован.
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Обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина лишился знаменитой фамилии
4 февраля, 02:50
В центре Стаса Намина, как сообщалось ранее, говорили, что Роман сам взял знаменитую фамилию мужа своей матери. Как выяснило РИА Новости, уже после ареста он поменял фамилию на Ткаченко.
За месяц до ареста, в сентябре 2023 года, как говорится в материалах дела, Роман оформил потребительский кредит в банке на 5 лет под 15,9% годовых и неоднократно допускал просрочку по оплате кредита. Банк, как отмечается в документах, расторг договор в одностороннем порядке 1 апреля 2024 года "в связи с систематическим неисполнением обязательств по кредитному договору". Размер задолженности был зафиксирован банком и после этой даты начисления комиссий и процентов банк не делал.
Затем банк обратился с иском в суд, требуя взыскать задолженность по кредиту, которые представляют собой основной долг, проценты по кредиту и штрафы за период с 29 сентября 2023 года по 1 апреля 2024 года.
Суд иск удовлетворил.
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