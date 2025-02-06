https://ria.ru/20250206/doge-1997714694.html

Bloomberg: команда Маска проверит Medicare и Medicaid на мошенничество

Bloomberg: команда Маска проверит Medicare и Medicaid на мошенничество - РИА Новости, 06.02.2025

Bloomberg: команда Маска проверит Medicare и Medicaid на мошенничество

Специалисты департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к платежным и контрактным системам... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:06:00+03:00

2025-02-06T13:06:00+03:00

2025-02-06T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Специалисты департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к платежным и контрактным системам центров Medicare и Medicaid (CMS) с целью выявления мошенничества и неэффективных расходов, сообщает Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "Команда Илона Маска в департаменте эффективности госуправления работает на площадке центров Medicare и Medicaid Services, чтобы выявить примеры предполагаемого мошенничества или нецелевого расходования средств. Представители DOGE получили доступ к платежным и контрактным системам", - приводит Блумберг слова источника. По его словам, представители DOGE также занимаются отменой контрактов, связанных с программами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), не только в CMS, но и в министерстве здравоохранения и социальных служб США в целом, включая соглашения с консалтинговой компанией Deloitte. По данным агентства, в CMS подтвердили, что двое опытных сотрудников агентства взаимодействуют с DOGE, "обеспечивая соответствующий доступ к системам и технологиям CMS". Ведомство добавило, что рассматривает возможности для "более эффективного использования ресурсов в соответствии с целями президента США Дональда Трампа". Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

https://ria.ru/20250202/usaid-1996930948.html

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в мире, технологии, сша, огайо, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, deloitte, выборы президента сша — 2024