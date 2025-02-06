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Посол Южной Осетии высказался о месте проведения дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 06.02.2025
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21:10 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/diskussii-1997841526.html
Посол Южной Осетии высказался о месте проведения дискуссий по Закавказью
Посол Южной Осетии высказался о месте проведения дискуссий по Закавказью - РИА Новости, 06.02.2025
Посол Южной Осетии высказался о месте проведения дискуссий по Закавказью
Южноосетинская сторона готова проводить дискуссии по Закавказью вместо Женевы на любой дружественной площадке, где не ущемляются ее интересы, рассказал посол... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:10:00+03:00
2025-02-06T21:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Южноосетинская сторона готова проводить дискуссии по Закавказью вместо Женевы на любой дружественной площадке, где не ущемляются ее интересы, рассказал посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев. На полях выставки "Продэкспо" он сказал журналистам, что на женевской площадке создавались сложности для работы делегатов. "Мы готовы проводить дискуссии на любой дружественной площадке, если эта площадка располагает к равенству. То есть каждый участник дискуссии должен в полной мере представлять свое государство", - сказал он. Посол подчеркнул готовность вести дискуссии на нейтральной площадке, при этом добавил, что главное - в ближайшее время подписать в ближайшее время договор о ненападении, отказе от урегулировании отношений через применение силы. Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.
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в мире, закавказье, южная осетия, россия, обсе, оон, евросоюз
В мире, Закавказье, Южная Осетия, Россия, ОБСЕ, ООН, Евросоюз
Посол Южной Осетии высказался о месте проведения дискуссий по Закавказью

Посол Гассиев: дискуссии по Закавказью возможны на любой дружественной площадке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Южноосетинская сторона готова проводить дискуссии по Закавказью вместо Женевы на любой дружественной площадке, где не ущемляются ее интересы, рассказал посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев.
На полях выставки "Продэкспо" он сказал журналистам, что на женевской площадке создавались сложности для работы делегатов.
"Мы готовы проводить дискуссии на любой дружественной площадке, если эта площадка располагает к равенству. То есть каждый участник дискуссии должен в полной мере представлять свое государство", - сказал он.
Посол подчеркнул готовность вести дискуссии на нейтральной площадке, при этом добавил, что главное - в ближайшее время подписать в ближайшее время договор о ненападении, отказе от урегулировании отношений через применение силы.
Женевские дискуссии по Закавказью - международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности и стабильности в регионе, а также поддержания прямого равноправного диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.
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