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Киев не вправе вести диалог с Москвой, заявил кандидат в президенты Румынии - РИА Новости, 06.02.2025
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11:53 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/dialog-1997689322.html
Киев не вправе вести диалог с Москвой, заявил кандидат в президенты Румынии
Киев не вправе вести диалог с Москвой, заявил кандидат в президенты Румынии - РИА Новости, 06.02.2025
Киев не вправе вести диалог с Москвой, заявил кандидат в президенты Румынии
Киевские власти не имеют права на мирный диалог с Москвой, поскольку больше не представляют интересы украинцев, заявила в интервью РИА Новости возможный... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:53:00+03:00
2025-02-06T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Киевские власти не имеют права на мирный диалог с Москвой, поскольку больше не представляют интересы украинцев, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ."Важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа", — сказала Шошоакэ.По ее мнению, Владимир Зеленский откладывает выборы на Украине, поскольку не хочет, чтобы ему нашли замену.Шошоакэ подчеркнула, что для успеха переговоров нужно признать реалии, связанные с территориями, находящимися под временным под контролем Украины. Она добавила, что имеет в виду исторические земли России и Румынии.Политик последовательно критикует прозападный курс Украины. Весной 2023 года она зарегистрировала в румынском сенате законопроект о разрыве договора о добрососедских отношениях с Киевом и аннексии части украинских территорий.Позднее Шошоакэ отмечала, что получала угрозы от МИД Украины из-за своей инициативы.Президентские выборы в Румынии прошли в ноябре, но конституционный суд отменил их итоги, указав на серьезные нарушения. До этого он аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата.Первый тур новых президентских выборов в Румынии запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что будет снова баллотироваться на пост главы государства.
https://ria.ru/20250205/shoshoake-1997423413.html
https://ria.ru/20250206/rumynija-1997642479.html
https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html
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румыния, киев, владимир зеленский, европарламент, украина, в мире
Румыния, Киев, Владимир Зеленский, Европарламент, Украина, В мире
Киев не вправе вести диалог с Москвой, заявил кандидат в президенты Румынии

Шошоакэ: нынешние украинские власти не имеют права на переговоры с Россией

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Киевские власти не имеют права на мирный диалог с Москвой, поскольку больше не представляют интересы украинцев, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ.
"Важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа", — сказала Шошоакэ.
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По ее мнению, Владимир Зеленский откладывает выборы на Украине, поскольку не хочет, чтобы ему нашли замену.
Шошоакэ подчеркнула, что для успеха переговоров нужно признать реалии, связанные с территориями, находящимися под временным под контролем Украины. Она добавила, что имеет в виду исторические земли России и Румынии.
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Политик последовательно критикует прозападный курс Украины. Весной 2023 года она зарегистрировала в румынском сенате законопроект о разрыве договора о добрососедских отношениях с Киевом и аннексии части украинских территорий.
Позднее Шошоакэ отмечала, что получала угрозы от МИД Украины из-за своей инициативы.
Президентские выборы в Румынии прошли в ноябре, но конституционный суд отменил их итоги, указав на серьезные нарушения. До этого он аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата.
Первый тур новых президентских выборов в Румынии запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что будет снова баллотироваться на пост главы государства.
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