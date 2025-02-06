Киев не вправе вести диалог с Москвой, заявил кандидат в президенты Румынии
Шошоакэ: нынешние украинские власти не имеют права на переговоры с Россией
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Киевские власти не имеют права на мирный диалог с Москвой, поскольку больше не представляют интересы украинцев, заявила в интервью РИА Новости возможный кандидат в президенты Румынии, депутат Европарламента Диана Шошоакэ.
"Важно, чтобы за стол переговоров с Россией сели законные представители Украины, поскольку нынешнее руководство в Киеве больше не представляет интересы украинского народа", — сказала Шошоакэ.
По ее мнению, Владимир Зеленский откладывает выборы на Украине, поскольку не хочет, чтобы ему нашли замену.
Шошоакэ подчеркнула, что для успеха переговоров нужно признать реалии, связанные с территориями, находящимися под временным под контролем Украины. Она добавила, что имеет в виду исторические земли России и Румынии.
Политик последовательно критикует прозападный курс Украины. Весной 2023 года она зарегистрировала в румынском сенате законопроект о разрыве договора о добрососедских отношениях с Киевом и аннексии части украинских территорий.
Позднее Шошоакэ отмечала, что получала угрозы от МИД Украины из-за своей инициативы.
Президентские выборы в Румынии прошли в ноябре, но конституционный суд отменил их итоги, указав на серьезные нарушения. До этого он аннулировал регистрацию Шошоакэ в качестве кандидата.
Первый тур новых президентских выборов в Румынии запланирован на 4 мая. Шошоакэ заявила, что будет снова баллотироваться на пост главы государства.
Еще один сосед Украины вспомнил о вечной России
3 декабря 2024, 08:00